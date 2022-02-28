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Під Черніговом люди без зброї розвернули ворожі танки (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У місті Городня Чернігівської області місцеві мешканці заблокували рух російської військової техніки у бік обласного центру.

Зокрема, містянам вдалося зупинити окупантів і ті розвернулися. Відео опублікували на сторінці "Суспільне Чернігів".

Гідну відсіч окупантам дають не лише українські військові, а й цивільні. На відео вино, як люди безстрашно зупиняють ворожу техніку голіруч.

На центральній вулиці міста заблокували рух російської військової техніки, аби та не дісталася Чернігова.

Люди перегородили окупантам дорогу. Очевидці розповіли, що там були й танки.

В результаті ворожа техніка розвернулась і поїхала в бік села Сеньківки, звідки й приїхала.

Раніше ми повідомляли, що величезна колона техніки окупантів з літерою Z вишукувалася на вулиці Мелітополя.

Також ми писали, що у Бердянську російські солдати цинічно розстріляли мирного жителя.

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