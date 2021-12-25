UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Чернигове во время снегопада гремела гроза: видео редкого явления

Автор: Татьяна Самарук

В Чернигове местные жители посреди декабря наблюдали за редким природным явлением. В частности, во время снегопада город накрыла гроза.

Видео в Facebook опубликовала Ольга Деркач.

Так, видео в сети появилось 25 декабря.

По словам женщины, она увидела грозу во время снегопада впервые за свои 30 лет. На видео сначала видно заснеженную улицу, а потом – внезапно сверкает и ударяет гром.

Ролик в сети просмотрели уже почти 70 тысяч раз. Он собрал более 700 реакций и около 130 комментариев.

Также в комментариях пользователи пишут, что гроза посреди зимы – это якобы плохой знак.

  • Резкий перепад температуры и давления создал условия аналогичные летним. В результате молния и гром;
  • Поймали момент. Супер. Потому что я не успела;
  • Какой год, такая и погода;
  • В 1996 или 1997 такое явление тоже было;
  • А я думал, что мне показалось.

Как пишет "Чеline", метеоролог Юрий Сибирцев сказал, что гроза пронеслась Черниговом около 18:15. Это произошло во время прохождения куповодождевого облака.

"Зимняя гроза – это довольно редкое явление", – отметил он.

Ранее мы сообщали, что в Киеве коммунальщики опозорились и снег им стал не помехой.

Также мы писали, что в сети показали снегопад в поезде Укрзализныци.

Читайте РБК-Украина в Google News
снеггроза