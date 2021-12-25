В Чернигове во время снегопада гремела гроза: видео редкого явления

Так, видео в сети появилось 25 декабря.

По словам женщины, она увидела грозу во время снегопада впервые за свои 30 лет. На видео сначала видно заснеженную улицу, а потом – внезапно сверкает и ударяет гром.

Ролик в сети просмотрели уже почти 70 тысяч раз. Он собрал более 700 реакций и около 130 комментариев.

Также в комментариях пользователи пишут, что гроза посреди зимы – это якобы плохой знак.

Резкий перепад температуры и давления создал условия аналогичные летним. В результате молния и гром;

Поймали момент. Супер. Потому что я не успела;

Какой год, такая и погода;

В 1996 или 1997 такое явление тоже было;

А я думал, что мне показалось.

Как пишет "Чеline", метеоролог Юрий Сибирцев сказал, что гроза пронеслась Черниговом около 18:15. Это произошло во время прохождения куповодождевого облака.

"Зимняя гроза – это довольно редкое явление", – отметил он.