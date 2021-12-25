У Чернігові під час снігопаду гриміла гроза: відео рідкісного явища

У Чернігові місцеві мешканці посеред грудня спостерігали за рідкісним природним явищем. Зокрема, під час снігопаду місто накрила гроза.
Відео у Facebook опублікувала Ольга Деркач.
Так, відео у мережі з'явилось 25 грудня.
За словами жінки, вона побачила грозу під час снігопаду вперше за свої 30 років. На відео спочатку видно засніжену вулицю, а потім – раптово блискає та вдаряє грім.
Ролик у мережі переглянули вже майже 70 тисяч разів. Він зібрав понад 700 реакцій та близько 130 коментарів.
Також у коментарях користувачі пишуть, що гроза посеред зими – це нібито поганий знак.
Як пише "Чеline", метеоролог Юрій Сібірцев сказав, що гроза пронеслася Черніговом близько 18:15. Це сталося під час проходження куповодощової хмари.
"Зимова гроза – це досить рідкісне явище", – зазначив він.
Раніше ми повідомляли, що у Києві комунальники зганьбилися і сніг їм став не перешкодою.
Також ми писали, що у мережі показали снігопад у поїзді Укрзалізниці.