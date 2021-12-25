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В Чернигове во время снегопада гремела гроза: видео редкого явления

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Чернигов, Суббота 25 декабря 2021 19:37
В Чернигове во время снегопада гремела гроза: видео редкого явления В Чернигове заметили грозу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Чернигове местные жители посреди декабря наблюдали за редким природным явлением. В частности, во время снегопада город накрыла гроза.

Видео в Facebook опубликовала Ольга Деркач.

Так, видео в сети появилось 25 декабря.

По словам женщины, она увидела грозу во время снегопада впервые за свои 30 лет. На видео сначала видно заснеженную улицу, а потом – внезапно сверкает и ударяет гром.

Ролик в сети просмотрели уже почти 70 тысяч раз. Он собрал более 700 реакций и около 130 комментариев.

Также в комментариях пользователи пишут, что гроза посреди зимы – это якобы плохой знак.

  • Резкий перепад температуры и давления создал условия аналогичные летним. В результате молния и гром;
  • Поймали момент. Супер. Потому что я не успела;
  • Какой год, такая и погода;
  • В 1996 или 1997 такое явление тоже было;
  • А я думал, что мне показалось.

Как пишет "Чеline", метеоролог Юрий Сибирцев сказал, что гроза пронеслась Черниговом около 18:15. Это произошло во время прохождения куповодождевого облака.

"Зимняя гроза – это довольно редкое явление", – отметил он.

Ранее мы сообщали, что в Киеве коммунальщики опозорились и снег им стал не помехой.

Также мы писали, что в сети показали снегопад в поезде Укрзализныци.

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