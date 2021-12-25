В Чернигове во время снегопада гремела гроза: видео редкого явления
В Чернигове местные жители посреди декабря наблюдали за редким природным явлением. В частности, во время снегопада город накрыла гроза.
Видео в Facebook опубликовала Ольга Деркач.
Так, видео в сети появилось 25 декабря.
По словам женщины, она увидела грозу во время снегопада впервые за свои 30 лет. На видео сначала видно заснеженную улицу, а потом – внезапно сверкает и ударяет гром.
Ролик в сети просмотрели уже почти 70 тысяч раз. Он собрал более 700 реакций и около 130 комментариев.
Также в комментариях пользователи пишут, что гроза посреди зимы – это якобы плохой знак.
- Резкий перепад температуры и давления создал условия аналогичные летним. В результате молния и гром;
- Поймали момент. Супер. Потому что я не успела;
- Какой год, такая и погода;
- В 1996 или 1997 такое явление тоже было;
- А я думал, что мне показалось.
Как пишет "Чеline", метеоролог Юрий Сибирцев сказал, что гроза пронеслась Черниговом около 18:15. Это произошло во время прохождения куповодождевого облака.
"Зимняя гроза – это довольно редкое явление", – отметил он.
Ранее мы сообщали, что в Киеве коммунальщики опозорились и снег им стал не помехой.
Также мы писали, что в сети показали снегопад в поезде Укрзализныци.