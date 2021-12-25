У Чернігові під час снігопаду гриміла гроза: відео рідкісного явища

У Чернігові місцеві мешканці посеред грудня спостерігали за рідкісним природним явищем. Зокрема, під час снігопаду місто накрила гроза.

Так, відео у мережі з'явилось 25 грудня.

За словами жінки, вона побачила грозу під час снігопаду вперше за свої 30 років. На відео спочатку видно засніжену вулицю, а потім – раптово блискає та вдаряє грім.

Ролик у мережі переглянули вже майже 70 тисяч разів. Він зібрав понад 700 реакцій та близько 130 коментарів.

Також у коментарях користувачі пишуть, що гроза посеред зими – це нібито поганий знак.

Різкий перепад температури та тиску створив умови аналогічні до літніх. В результаті блискавка і грім;

Зловили момент. Супер. Бо я не встигла;

Який рік, така і погода;

У 1996 чи 1997 таке явище теж було;

А я думав, що мені здалося.

Як пише "Чеline", метеоролог Юрій Сібірцев сказав, що гроза пронеслася Черніговом близько 18:15. Це сталося під час проходження куповодощової хмари.

"Зимова гроза – це досить рідкісне явище", – зазначив він.