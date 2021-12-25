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У Чернігові під час снігопаду гриміла гроза: відео рідкісного явища

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Чернігів, Субота 25 грудня 2021 19:37
У Чернігові під час снігопаду гриміла гроза: відео рідкісного явища У Чернігові помітили грозу (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Чернігові місцеві мешканці посеред грудня спостерігали за рідкісним природним явищем. Зокрема, під час снігопаду місто накрила гроза.

Відео у Facebook опублікувала Ольга Деркач.

Так, відео у мережі з'явилось 25 грудня.

За словами жінки, вона побачила грозу під час снігопаду вперше за свої 30 років. На відео спочатку видно засніжену вулицю, а потім – раптово блискає та вдаряє грім.

Ролик у мережі переглянули вже майже 70 тисяч разів. Він зібрав понад 700 реакцій та близько 130 коментарів.

Також у коментарях користувачі пишуть, що гроза посеред зими – це нібито поганий знак.

  • Різкий перепад температури та тиску створив умови аналогічні до літніх. В результаті блискавка і грім;
  • Зловили момент. Супер. Бо я не встигла;
  • Який рік, така і погода;
  • У 1996 чи 1997 таке явище теж було;
  • А я думав, що мені здалося.

Як пише "Чеline", метеоролог Юрій Сібірцев сказав, що гроза пронеслася Черніговом близько 18:15. Це сталося під час проходження куповодощової хмари.

"Зимова гроза – це досить рідкісне явище", – зазначив він.

Раніше ми повідомляли, що у Києві комунальники зганьбилися і сніг їм став не перешкодою.

Також ми писали, що у мережі показали снігопад у поїзді Укрзалізниці.

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