В Чернигове работник лицея избил ученика: парню удалили селезенку

По факту инцидента было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, или повлекшее потерю любого органа или его функций). Проводится досудебное расследование.

По предварительным данным, работник лицея (помощник воспитателя) ударил ученика после вечерней проверки. Это произошло еще 18 февраля. Через несколько дней несовершеннолетнего госпитализировали и прооперировали в одной из черниговских больниц, удалив поврежденный орган.

Как рассказала в комментарии "Суспільне" прокурор Ирина Абдужабарова, ответственный за связи с общественностью, мать юноши обратилась в полицию только вчера, 2 марта.

По словам и.о. начальника Черниговского лицея с усиленной военно-физической подготовкой Евгения Казанина, пока идет расследование, служебной проверки в заведении не проводят.

Также он добавил, что родители пострадавшего лицеиста в учебное заведение с жалобой не обращались.

"Есть уголовное производство, к нам обратились следователи. Они не разъяснили суть этого уголовного производства, просили предоставить перечень документов, характеристику и т.д. Больше обращений официальных в лицей не было. Ни от мамы, ни от папы", - сказал руководитель лицея.