Под Львовом преподаватель избила ученика: наносила удары по голове

Под Львовом педагог избила ученика на уроке (Коллаж РБК-Украина)

Во Львовской области учительница украинского языка и литературы избила ученика на глазах у всего класса. Она кричала на него и обвиняла в проявлении неуважении к педагогу.

Как сообщили в Telegram-канале "Типичный Львов", инцидент произошел в селе Потелич Жолковского района Львовской области. Преподаватель украинского языка и литературы набросилась с криками на мальчика, потом начала его дергать за одежду, а потом – бить по голове.

По цитатам, которые можно разобрать в опубликованном видео, учительница обвинила ребенка в проявлении неуважения. Видео снял кто-то из детей в классе и его разместили в социальных сетях на различных ресурсах.

"Какое ты имеешь право говорить? Я учитель, правда? А как ты должен со мной говорить?" – кричала учительница на плачущего ребенка.

Она надавала ему подзатыльников, а потом повернулась к остальным детям в классе и сообщила, что все сказанное касается и других учеников.

Во Львовской области педагог избила ученика прямо на уроке

Что стало причиной конфликта между педагогом и учеником – неизвестно, так как женщина кричала так громко, что разобрать слова очень трудно. На данный момент неизвестно, какое наказание понесет педагог за физическое издевательство над ребенком.

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