В Кривом Роге школьницы жестоко избили девушку: видео расправы показали в сети

В Кривом Роге три школьницы жестоко избили девушку на территории школы №15, которая находится в Дзержинском районе. При этом видео избиения снимали другие подростки, которые просто стояли и наблюдали над насилием.

Видео избиения школьницы опубликовал местный активист и блогер Алексей Таймурзин на своей странице в Facebook .

На видео видно, как подростки заставили стать девушку на колени. После чего школьница стала просить прощения у девушек. Одна из обидчиц сказала, что не прощает ее, а потом ударила девушку в лицо.

После этого девушку повалили на землю и начали избивать. Пострадавшая просила перестать ее бить.

Видео избиения школьницы можно посмотреть по этой ссылке.

"Надеюсь, родители агрессивных подростков, администрация данного учебного заведения, отдел образования района, города и области не будут отмалчиваться, никак не реагируя на подобные явления в учебных заведениях?!" - написал Алексей Таймурзин.

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