В Кривом Роге школьницы жестоко избили девушку: видео расправы показали в сети
В Кривом Роге три школьницы жестоко избили девушку на территории школы №15, которая находится в Дзержинском районе. При этом видео избиения снимали другие подростки, которые просто стояли и наблюдали над насилием.
Видео избиения школьницы опубликовал местный активист и блогер Алексей Таймурзин на своей странице в Facebook.
На видео видно, как подростки заставили стать девушку на колени. После чего школьница стала просить прощения у девушек. Одна из обидчиц сказала, что не прощает ее, а потом ударила девушку в лицо.
После этого девушку повалили на землю и начали избивать. Пострадавшая просила перестать ее бить.
Видео избиения школьницы можно посмотреть по этой ссылке.
"Надеюсь, родители агрессивных подростков, администрация данного учебного заведения, отдел образования района, города и области не будут отмалчиваться, никак не реагируя на подобные явления в учебных заведениях?!" - написал Алексей Таймурзин.
Пользователи сети также прокомментировали данное видео.
- К сожалению, такое видишь часто. А самое страшное, что учителя боятся говорить в открытую об этом, чтобы не было конфликта и пятна на школе;
- Тяжелый микрорайон есть и был всегда;
- Ещё до всяких интернетов в мои 13-15 лет такие детские разборки приходилось видеть постоянно ... Кто помнит, тот знает. Особенно в парке Богдана Хмельницкого, на вавилоне, империи, да и просто за школой;
- Следователь по делу уже работает, администрация школы реагирует, родители и дети в диалоге решают конфликт. Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется...
- Это просто ужас, интересно родители этих, даже не знаю, как назвать, видели своих чад, что они вытворяют. Надо что бы за это наказывали родителей, и детей одновременно;
- Слов нет, и это девочки, будущие мамы. Я считаю, что нужно наказать родителей большой суммой штрафа, и привлечь этих девочек;
- Нация деградирует!!! Что за дети пошли? Сколько жестокости друг к другу. Родители уделяйте детям больше внимания и общайтесь с ними. Многое зависит от вас.
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