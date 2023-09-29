У Чернігівській області мама загиблого військового заасфальтувала дорогу на вулиці, яка носить імʼя її сина

Чому мати вирішила так вчинити

На честь загиблого воїна було перейменовано вулицю, на якій мама заасфальтувала дорогу.

Валентина Грищенко хотіла залишила пам'ять про свого сина майбутнім поколінням. Загалом будівництво обійшлося в 3,5 мільйони гривень, було збудовано 350 метрів нової дороги.

Мати загиблого Владислава Гриценка побудувала дорогу (скриншот: facebook.com/sosnytsyarada)

Мешканці вулиці вдячні Валентині за сина, за те, що вона виховала справжнього Героя.

"Обійшлося майже в 4 мільйони гривень. Жителі кварталу дуже задоволені новими умовами пересування цією вулицею, бо раніше ні навесні, ні восени, ні навіть влітку після заливного дощу не міг проїхати жоден транспорт. Тільки кажуть, щоб не такою величезною ціною були ці умови", - йдеться у повідомленні.

Як виглядала вулиця раніше (скриншот: facebook.com/sosnytsyarada)

Що відомо про Владислава Гриценка

Військовий загинув влітку минулого року під час виконання бойового завдання у складі 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. На його честь було перейменовано вулицю, на якій мама побудувала дорогу.

Владислав Гриценко (скриншот: facebook.com/sosnytsyarada)