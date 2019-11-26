Черная пятница в Украине: названы хитрые приемы "развода" людей

Черная пятница в Украине 2019 пройдет 29 ноября. До распродаж остается совсем немного, но многих украинцев волнует вопрос, как не попасть на крючок маркетологов и не купить желаемый товар по завышенной цене. Продавцы товаров очень часто хитрят и прибегают к разным уловкам, чтобы завлечь клиента и продать ему то, что ему абсолютно не нужно. Для этого обычно завышается цена до якобы скидки, либо продается в нагрузку совсем не нужная человеку вещь.

Некоторые магазины действительно снижают цены, но не на все товары, а на пару позиций. Это позволяет им утверждать, что действительно есть скидка, например в 85%, и привлекать этим внимание покупателей. Об этом сообщил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, передает "Обозреватель".

Черная пятница в США (фото: pixabay.com/StockSnap)

Обычно самые большие скидки делают на старые модели или старые коллекции одежды.

"Все новое вряд ли будут распродавать за бесценок. А вот старые сезоны могут выйти в продажу с достаточно серьезной скидкой. Но мы должны понимать, что накрутка на вещах - до 300%. То есть, продавая даже за 75%, магазины все равно выйдут в плюс или хотя бы в ноль", - сказал Несмиянов.

Очень часто продавцы пытаются продать человеку вещь в нагрузку, потом выясняется, что покупателю она не нужна.

"Вам могут продать куртку, а сверху постараться продать шарф. На чем-то вы сэкономите, а на чем-то - проиграете. Т.е. иногда стоит купить отдельно куртку, а отдельно - шарф. Это экономично", - уточнил Несмиянов.