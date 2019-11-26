Черная пятница в Украине: названы хитрые приемы "развода" людей

В Украине менеджеры придумывают много маркетинговых ходов, чтобы продать товар
Черная пятница в Украине 2019 пройдет 29 ноября. До распродаж остается совсем немного, но многих украинцев волнует вопрос, как не попасть на крючок маркетологов и не купить желаемый товар по завышенной цене. Продавцы товаров очень часто хитрят и прибегают к разным уловкам, чтобы завлечь клиента и продать ему то, что ему абсолютно не нужно. Для этого обычно завышается цена до якобы скидки, либо продается в нагрузку совсем не нужная человеку вещь.
Некоторые магазины действительно снижают цены, но не на все товары, а на пару позиций. Это позволяет им утверждать, что действительно есть скидка, например в 85%, и привлекать этим внимание покупателей. Об этом сообщил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, передает "Обозреватель".
Обычно самые большие скидки делают на старые модели или старые коллекции одежды.
"Все новое вряд ли будут распродавать за бесценок. А вот старые сезоны могут выйти в продажу с достаточно серьезной скидкой. Но мы должны понимать, что накрутка на вещах - до 300%. То есть, продавая даже за 75%, магазины все равно выйдут в плюс или хотя бы в ноль", - сказал Несмиянов.
Очень часто продавцы пытаются продать человеку вещь в нагрузку, потом выясняется, что покупателю она не нужна.
"Вам могут продать куртку, а сверху постараться продать шарф. На чем-то вы сэкономите, а на чем-то - проиграете. Т.е. иногда стоит купить отдельно куртку, а отдельно - шарф. Это экономично", - уточнил Несмиянов.