Чорна п'ятниця в Україні: названі хитрі прийоми "розводу" людей

В Україні менеджери придумують багато маркетингових ходів, щоб продати товар
Чорна п'ятниця в Україні 2019 пройде 29 листопада. До розпродажів залишається зовсім небагато, але багатьох українців хвилює питання, як не потрапити на гачок маркетологів і не придбати бажаний товар за завищеною ціною. Продавці товарів дуже часто хитрують і вдаються до різних хитрощів, щоб заманити клієнта і продати йому те, що йому абсолютно не потрібно. Для цього зазвичай завищується ціна до нібито знижки, або продається в навантаження зовсім не потрібна людині річ.
Деякі магазини дійсно знижують ціни, але не на всі товари, а на пару позицій. Це дозволяє їм стверджувати, що дійсно є знижка, наприклад у 85%, і залучати цим увагу покупців. Про це повідомив виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов, передає "Обозреватель".
Зазвичай найбільші знижки роблять на старі моделі або старі колекції одягу.
"Все нове навряд чи будуть розпродавати за безцінь. А ось старі сезони можуть вийти в продаж з досить серйозною знижкою. Але ми повинні розуміти, що накрутка на речах - до 300%. Тобто, продаючи навіть за 75%, магазини все одно вийдуть в плюс або хоча б у нуль", - сказав Несміянов.
Дуже часто продавці намагаються продати людині річ в навантаження, потім з'ясовується, що покупцеві вона не потрібна.
"Вам можуть продати куртку, а зверху постаратися продати шарф. На те, що ви заощадите, а на чомусь- програєте. Тобто іноді варто купити окремо куртку, а окремо - шарф. Це економічно", - уточнив Несміянов.