Над Черкасской областью пронесся редкий смерч: видео уникального явления

В небе над Черкасской областью пронесся редкий смерч, который попал на видео очевидцев. Такой тип погодного явления под названием "лэндспаут" случается нечасто, а на камеры попадает еще реже.

Так, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич в своем Facebook разместил видео, снятое в Васютинцах Чернобаевского района Черкасской области. Смерч там крутился еще 4 июля, но в сети ролик появился недавно.

"Смерч по типу лэндспаут (landspout) в селе Васютинцы, Черкасская обл., 4 июля 2020 г.", - подписан видеоролик.

Landspout представляют собой тип смерча, который образуется на стадии роста в кучевом облаке. Вихрь крутился в небе, но до земли не доставал.

Осторожно, видео 18+ из-за содержания в нем нецензурной лексики

Смерч landspout в Черкасской области (видео: facebook.com/mammatocumulus)

Ученые говорят, что смерчи возникают из-за перепадов температур, когда сталкиваются потоки холодного и теплого воздуха. А такая синоптическая ситуация была в Украине на протяжение последнего времени, когда на Западе +23, а на Юге +38.

Интересно, что климатологи прогнозируют учащение таких тропических явлений в Украине, как смерчи и ураганы. Связано это с повышением температуры в умеренных широтах, где довольно много влаги. А в Украине средние температурные значения растут быстрее, чем в Европе в целом.

К примеру, огромный смерч наделал недавно беды в Херсонской области. Стихия разрушила дома и повыкорчевывала вековые деревья.

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