Над Черкаською областю пронісся рідкісний смерч: відео унікального явища

У небі над Черкаською областю пронісся рідкісний смерч, який потрапив на відео очевидців. Такий тип погодного явища під назвою "лендспаут" трапляється нечасто, а на камери потрапляє ще рідше.

Так, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич у своєму Facebook розмістив відео, зняте в Васютинцях Чорнобаївського району Черкаської області. Смерч там крутився ще 4 липня, але в мережі ролик з'явився недавно.

"Смерч за типом лендспаут (landspout) в селі Васютинці, Черкаська обл., 4 липня 2020 р.", - підписаний відеоролик.

Landspout являють собою тип смерчу, який утворюється на стадії зростання в кучевій хмарі. Вихор крутився в небі, але до землі не діставав.

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Смерч landspout в Черкаській області (відео: facebook.com/mammatocumulus)

Вчені кажуть, що смерчі виникають через перепади температур, коли стикаються потоки холодного і теплого повітря. А така синоптична ситуація була в Україні протягом останнього часу, коли на Заході +23, а на Півдні +38.

Цікаво, що кліматологи прогнозують почастішання таких тропічних явищ в Україні, як смерчі і урагани. Пов'язано це з підвищенням температури в помірних широтах, де досить багато вологи. А в Україні середні температурні значення зростають швидше, ніж у Європі в цілому.

Наприклад, величезний смерч наробив нещодавно біди в Херсонській області. Стихія зруйнувала будинки й повикорчовувала вікові дерева.

Раніше ми писали також, що зміна клімату може звільнити стародавні віруси, й наслідки непередбачувані.