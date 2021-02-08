UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Под Черкассами произошла массовая драка: разгромили две локации

Автор: Анна Шиканова

В городе Смела под Черкассами произошла массовая драка. Конфликт начался на железнодорожном вокзале из-за громкой музыки. Одна компания сделала замечание другой, завязалась перепалка, а потом пошли в ход кулаки.

Детали инцидента сообщили в полиции Черкасской области на странице в Facebook.

Популярные новости
В Одессе случилось ЧП с самолетом из Египта: появилось видео 28 января 2021
Под Киевом нашли убитым известного музыканта: задушили из-за квартиры 05 декабря 2020
На Закарпатье заблокировали популярный горнолыжный курорт: местные жители протестуют 10 января 2021
В Польше водитель протаранил авто с украинцами, чтобы "отомстить": погиб 18-летний парень 14 января 2021
Ангел в белом халате и мечтательница: что известно о погибшей при пожаре в Запорожье молодом враче 04 февраля 2021
Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске раскрыл причины своего поступка 02 февраля 2021
В Украине произошло землетрясение: появились первые подробности 03 января 2021
Вопиющий случай в маршрутке Борисполя "взорвал" сеть: мужиков не было, чтобы набить морду? 01 января 2021
Во Львове трагически погиб легендарный миротворец и медик Майдана 01 февраля 2021
Больно очень: жена Кернеса показала редкое фото с ним 17 декабря 2020

По словам очевидцев, в конфликте участвовали две компании, в каждой было около десятка человек. Сначала они дрались в помещении вокзала, а потом переместились в другую локацию.

Одна компания уехала с вокзала, чтобы положить конец драке, но вторая компания решила продолжить "беседу" и начала их преследовать. Они отправились в общежитие, где проживали участники конфликта. Оппонентов дома не оказалось и тогда нарушители решили устроить погром и разнесли комнату.

В полиции об инциденте узнали из социальных сетей. Один из жителей города Смела разместил на своей странице пост, где рассказал, что стал свидетелем массовой драки и погрома.

"В общежитие ворвались 10 человек, крушили окна и разбили нос мужчине", - сообщил очевидец.

Результатом массового конфликта жертвами стали несколько человек, они получили легкие телесные повреждения.

Полиция установила личности всех, кто участвовал в конфликте и драке. Возбуждено уголовное производство по статье 296 (Хулиганство) и статье 162 (Нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львовской области произошла драка со стрельбой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины дракапогром
Читайте также
Нардепы устроили драку в Раде: появилось видео
В Киеве на мосту "Метро" водители и пассажиры устроили массовую драку прямо под камерами (видео)
Прогноз погоды