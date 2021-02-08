Під Черкасами сталася масова бійка: розгромили дві локації

За словами очевидців, в конфлікті брали участь дві компанії, в кожній було близько десятка людей. Спочатку вони билися в приміщенні вокзалу, а потім перемістилися в іншу локацію.

Одна компанія поїхала з вокзалу, щоб покласти кінець бійці, але друга компанія вирішила продовжити "бесіду" і почала їх переслідувати. Вони вирушили в гуртожиток, де проживали учасники конфлікту. Опонентів вдома не виявилося і тоді порушники вирішили влаштувати погром і рознесли кімнату.

У поліції про інцидент дізналися з соціальних мереж. Один з жителів міста Сміла розмістив на своїй сторінці пост, де розповів, що став свідком масової бійки та погрому.

"Увірвалися у гуртожиток 10 осіб, трощили вікна і розбили ніс чоловікові", - повідомив очевидець.

Результатом масового конфлікту жертвами стали кілька людей, вони отримали легкі тілесні ушкодження.

Поліція встановила особи всіх, хто брав участь у конфлікті та бійці. Порушено кримінальне провадження за статтею 296 (Хуліганство) та статті 162 (Порушення недоторканності житла) КК України.