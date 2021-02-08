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Под Черкассами полицейские пытали мужчину: в ход пошли железный стул и шланг

Автор: Анна Шиканова

В Черкасской области двух полицейских подозревают в жестоком избиении задержанного. В ход пошел железный стул и шланг от огнетушителя. У пострадавшего множественные гематомы и выбиты все зубы. Таким образом сотрудники полиции пытались выбить из него признание.

Детали инцидента рассказали на странице Государственного бюро расследования в социальной сети Facebook.

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Как рассказали в ГБР, двум участковым офицерам полиции Черкасской области сообщили о подозрении в жестоком избиении задержанного мужчины. Инцидент произошел в городе Городище. Сотрудники правоохранительных органов решили проверить причастность 28-летнего мужчины к кражам и приехали к нему в гараж, где он находился вместе с братом.

Оперативники забрали мужчину в отделение, где два старших участковых попытались взять пояснения по поводу краж и возможного участия местного жителя в этих кражах. С целью получения признания в совершении преступления, участковые в служебном кабинете начали бить гражданина и сломали об него металлический стул.

После этого они надели на него наручники и начали избивать его руками, ногами, шлангом от огнетушителя, а также пластиковой бутылкой с водой – по лицу и телу. Пострадавший получил в результате этого телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей лица, головы и спины. Также он лишился зубов верхней челюсти.

О преступлении стало известно после того, как потерпевшего привезли в больницу. Он рассказал, что его избили сотрудники полиции.

На полицейских открыто уголовное производство по части 2 127 КК Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Черкассами произошла массовая драка с погромом.

А также мы рассказывали о том, что во Львовской области произошла драка со стрельбой.

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