Під Черкасами поліцейські катували чоловіка: у хід пішли залізний стілець і шланг

Як розповіли в ДБР, двом дільничним офіцерам поліції Черкаської області повідомили про підозру у жорстокому побитті затриманого чоловіка. Інцидент стався в місті Городище. Співробітники правоохоронних органів вирішили перевірити причетність 28-річного чоловіка до крадіжок і приїхали до нього в гараж, де він перебував разом із братом.

Оперативники забрали чоловіка у відділення, де два старших дільничних спробували взяти пояснення з приводу крадіжок та можливої участі місцевого жителя в цих крадіжках. З метою отримання зізнання у скоєнні злочину, дільничні у службовому кабінеті почали бити громадянина і зламали об нього металевий стілець.

Після цього вони одягли на нього наручники та почали бити його руками, ногами, шлангом від вогнегасника, а також пластиковою пляшкою з водою – по обличчю і тілу. Потерпілий отримав внаслідок цього тілесні ушкодження у вигляді забоїв м'яких тканин обличчя, голови та спини. Також він позбувся зубів верхньої щелепи.

Про злочин стало відомо після того, як потерпілого привезли в лікарню. Він розповів, що його побили співробітники поліції.

На поліцейських відкрито кримінальне провадження за частиною 2 127 КК України.