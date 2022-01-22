Под Черкассами парня довели до самоубийства из-за китайской мелочи (видео)

В городе Каневе Черкасской области 18-летний парень совершил самоубийство. Сестра погибшего утверждает, что ее брата до самоубийства довели. Все якобы из-за проблем на работе, где его обвинили в вымышленной краже.

Правоохранители говорят, что прощальной записки парень не оставил. Поэтому они открыли производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "Самоубийство".

Довели до самоубийства

Сестра погибшего Ольга Сватуха говорит, что ее брата до самоубийства довели. В частности, трагедия произошла из-за конфликта на Мироновской птицефабрике, где 18-летний студент Каневского высшего профтехучилища № 23 проходил производственную практику.

"Когда он выходил из предприятия, у него нашли деталь. Это была его вещь, он взял ее с собой, чтобы там починить. Это была какая-то безделушка с китайского сайта за 200 гривен, которую он сам себе заказал. Но ему не поверили", – сказала сестра.

Сестра юноши Ольга Сватуха (suspilne.media)

Она добавила, что работники предприятия начали давить на парня и заставляли признаться в краже, которую он не совершал.

"Он был в шоке. На остановке его стошнило от волнения. На следующий день ему начали угрожать штрафами, увольнением. На него морально давили, чтобы он освободился от стажировки", – сказала Сватуха.

Сейчас по делу идет следствие. Сотрудников предприятия, педагогов учебного заведения и друзей погибшего допрашивает полиция.

Что рассказала мать

Как рассказала мать Светлана Сватуха, в девять часов ей позвонили из училища и сказали, что ее сын украл какую-то вещь. После этого она сразу позвонила сыну, но его телефон был выключен.

"Когда я пришла домой, ему было очень плохо. На мой вопрос о том, что он украл, сын показал разобранный шуруповерт, который взял из дома, и сказал, что лишь хотел отремонтировать кнопку на предприятии. Он очень молод был, он не знал, что на предприятие нельзя ничего проносить", - сказала она.

В училище заведующая спросила женщину, мог ли ее сын что-то украсть. Она это возразила, ведь в их семье так не заведено.

Мать юноши Светлана Сватуха (suspilne.media)

Сестра парня отметила, что работники предприятия завели брата в отдельную комнату и провели с ним воспитательную работу, после которой ему стало плохо.

"В социальных сетях мне подтверждали люди, что такая практика на предприятии существует — проводить с людьми воспитательные работы. Можно только представить, какую воспитательную работу проводят работники, что моему брату сразу стало плохо", - сказала Ольга.

Добавим, что кроме Ильи в семье еще пять детей. По словам сестры парня Ольги Сватухи, после захоронения брата будет писать заявление в полицию, чтобы дело переквалифицировали на доведение до самоубийства.