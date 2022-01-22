Під Черкасами хлопця довели до самогубства через китайську дрібничку (відео)

У місті Каневі Черкаської області 18-річний хлопець скоїв самогубство. Сестра загиблого стверджує, що її брата до самогубства довели. Все нібито через проблеми на роботі, де його звинуватили у вигаданій крадіжці.

Правоохоронці кажуть, що прощальної записки хлопець не залишив. Тому вони відкрили провадження за статтею "Умисне вбивство" з приміткою "Самогубство".

Довели до самогубства

Сестра загиблого Ольга Сватуха каже, що її брата до самогубства довели. Зокрема, трагедія сталася через конфлікт на Миронівський птахофабриці, де 18-річний студент Канівського вищого профтехучилища № 23 проходив виробничу практику.

"Коли він виходив із підприємства, у нього знайшли деталь. Це була його річ, він узяв її з собою, щоб там полагодити. Це була якась дрібничка з китайського сайту за 200 гривень, яку він сам собі замовив. Але йому не повірили", – сказала сестра.

Сестра юнака Ольга Сватуха (suspilne.media)

Вона додала, що працівники підприємства почали тиснути на хлопця та змушували зізнатися у крадіжці, яку він не скоював.

"Він був у шоці. На зупинці його знудило від хвилювання. Наступного дня йому почали погрожувати штрафами, звільненням. На нього морально тиснули, аби він звільнився від стажування", – сказала Сватуха.

Зараз у справі триває слідство. Співробітників підприємства, педагогів навчального закладу та друзів загиблого допитує поліція.

Що розповіла мати

Як розповіла мати Світлана Сватуха, о дев'ятій годині їй подзвонили з училища та сказали, що її син вкрав якусь річ. Після цього вона одразу подзвонила до сина, але його телефон був вимкнений.

"Коли я прийшла додому, йому було дуже погано. На моє запитання про те, що він вкрав, син показав розібраний шуруповерт, який взяв з дому, і сказав, що лише хотів відремонтувати кнопку на підприємстві. Він дуже молодий був, він не знав, що на підприємство не можна нічого проносити", - сказала вона.

В училищі завідувачка запитала жінку, чи міг її син щось вкрасти. Вона це заперечила, адже у їхній сім'ї так не заведено.

Мати юнака Світлана Сватуха (suspilne.media)

Сестра хлопця зазначила, що працівники підприємства завели брата в окрему кімнату та провели з ним виховну роботу, після якої йому стало зле.

"У соціальних мережах мені підтверджували люди, що така практика на підприємстві існує — проводити з людьми виховні роботи. Можна тільки уявити, яку виховну роботу проводять працівники, що моєму брату одразу стало зле", - сказала Ольга.

Додамо, що окрім Іллі в родині ще п’ять дітей. Зі слів сестри хлопця Ольги Сватухи, після поховання брата писатиме заяву в поліцію, аби справу перекваліфікували на доведення до самогубства.