В Одессе нашли повешенным полицейского: правоохранители не исключают самоубийство
Фото: в Одессе полиция устанавливает обстоятельства смерти патрульного (РБК-Украина)
В Одессе в парке "Победы" обнаружили повешенным патрульного полицейского. По предварительным данным, он совершил самоубийство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу районного управления полиции №1 Одессы.
"Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", - отметили в пресс-службе.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой - самоубийство.
По данным местного издания "Думская", погибший - заместитель начальника патрульной полиции города Измаил Одесской области Иван Митькин.