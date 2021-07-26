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В Одессе нашли повешенным полицейского: правоохранители не исключают самоубийство

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Одесса, Понедельник 26 июля 2021 21:49
В Одессе нашли повешенным полицейского: правоохранители не исключают самоубийство Фото: в Одессе полиция устанавливает обстоятельства смерти патрульного (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одессе в парке "Победы" обнаружили повешенным патрульного полицейского. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу районного управления полиции №1 Одессы.

"Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", - отметили в пресс-службе.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой - самоубийство.

По данным местного издания "Думская", погибший - заместитель начальника патрульной полиции города Измаил Одесской области Иван Митькин.

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самоубийство полиция
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