Под Черкассами мужчина избил водителя и разбил авто скорой помощи

В селе Ивановка Черкасской области неадекватный мужчина избил водителя скорой помощи. Ему не понравилось, как "скорая" разворачивалась возле его двора.

Об этом сообщили в КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР".

Бригаду экстренной помощи вызвали к мужчине, у которого был приступ бронхиальной астмы. Когда помощь пациенту оказали, фельдшер и водитель возвращались на станцию.

Чтобы выехать из сельской улочки, водитель "скорой" совершил маневр разворота у двора напротив дома пациента. В это время подбежал мужчина, открыл дверь со стороны водителя и начал кричать, что нечего здесь разворачиваться.

Мужчина сначала просто ругался, а потом начал вытаскивать водителя из автомобиля за одежду. Когда же водитель начал противостоять нападению, неадекватный мужчина хотел вытащить ключи, чтобы остановить автомобиль.

Вместо этого повредил электронику автомобиля, выломав внутреннюю систему управления стеклоочистителями и внешними световыми приборами автомобиля.

"Это случилось ночью, еще дождь шел, ничего не видно было. Да, я разворачивался на улице, но я не заезжал во двор того мужчины. Почему он так отреагировал - мне непонятно", - рассказал водитель "скорой".

Он отметил, что мужчина оторвал ему пуговицы на одежде, но он их пришьет, а вот с электроникой автомобиля все не так просто. Авто вышло из строя. Бригада больше не могла на нем выезжать на вызовы

"Приезжаешь спасать человеку жизнь, а здесь из-за таких неадекватов и самому может понадобиться медицинская помощь", - добавил водитель.

Фельдшер вызвал полицию. По предварительным подсчетам, ремонт автомобиля будет стоить медучреждению 6-7 тысяч гривен. Медики написали заявления.