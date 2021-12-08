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Під Черкасами чоловік побив водія та розбив авто швидкої допомоги

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Черкаси, Середа 08 грудня 2021 22:46
Під Черкасами чоловік побив водія та розбив авто швидкої допомоги Колаж РБК-Україна: під Черкасами неадекват побив водія і розбив авто швидкої допомоги
Автор: Роман Мирончук

У селі Іванівка Черкаської області неадекватний чоловік побив водія швидкої допомоги. Йому не сподобалося, як "швидка" розвернулась біля його двору.

Про це передають у КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР".

Бригаду екстреної допомоги викликали до чоловіка, у якого був напад бронхіальної астми. Коли допомогу пацієнту надали, фельдшер і водій поверталися на станцію.

Щоб виїхати з сільської вулички, водій "швидкої" здійснив маневр розвороту біля двору навпроти будинку пацієнта. В цей час підбіг чоловік, відкрив двері з боку водія і почав кричати, що нічого тут розвертатися.

Чоловік спочатку просто лаявся, а потім почав витягувати водія з автомобіля за одяг. Коли ж водій почав протистояти нападу, неадекватний чоловік хотів витягнути ключі, щоб зупинити автомобіль.

Замість цього пошкодив електроніку автомобіля, виламавши внутрішню систему управління склоочисниками і зовнішніми світловими приладами автомобіля.

"Це сталося вночі, ще дощ йшов, нічого не видно було. Так, я розвертався на вулиці, але я не заїжджав у двір того чоловіка. Чому він так відреагував - мені незрозуміло", - розповів водій "швидкої".

Він зазначив, що чоловік відірвав йому гудзики на одязі, але він їх пришиє, а ось з електронікою автомобіля все не так просто. Авто вийшло з ладу. Бригада більше не могла на ньому виїжджати на виклики

"Приїжджаєш рятувати людині життя, а тут через таких неадекватів і самому може знадобитися медична допомога", - додав водій.

Фельдшер викликав поліцію. За попередніми підрахунками, ремонт автомобіля коштуватиме медзакладу 6-7 тисяч гривень. Медики написали заяви.

Нагадаємо, в Миколаєві водій викинув грубого пасажира з автобуса і побив.

Раніше на Волині жорстоко побили і живцем поховали чоловіка, щоб не повертати борг.

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