На Волыни жестоко избили и заживо похоронили мужчину, чтобы не возвращать долг (видео)
На Волыни злоумышленники устроили расправу над мужчиной из-за долга - жестоко избили, стреляли над головой, отобрали авто и мобильник, а затем заставили копать себе могилу на кладбище, после чего забросали пострадавшего землей, таким образом заживо "похоронив".
Об этом 25 ноября передали в пресс-службе полиции Волынской области.
Несчастный смог выбраться из "могилы", после чего он обратился к правоохранителям за помощью.
Полицейские уже установили и задержали двоих его мучителей - ими оказались местные жители 23-х и 30-и лет. По месту жительства мужчин оперативники и следователи провели обыски и изъяли вещдоки.
На Волыни злоумышленники на кладбище заживо "похоронили" избитого мужчину (фото: npu.gov.ua)
Сам же пострадавший был госпитализирован в больницу и попал в реанимацию - сейчас за его жизнь борются медики.
Как выяснилось, один местный житель задолжал мужчине деньги, из-за чего между гражданами возник конфликт.
"Чтобы его "решить", должник обратился к общим знакомым. Назначив потерпевшему встречу по месту жительства одного из местных жителей, двое граждан в течение трех часов его избивали", - рассказали в полиции.
Также "группа поддержки" должника стреляла из оружия над головой своей жертвы, а затем отобрала машину и телефон.
Потом злоумышленники вывезли несчастного на кладбище, где силой заставили выкопать "могилу" и забросали его почвой.
Пострадавший смог выбраться из своей "могилы" и обратился в полицию (фото: npu.gov.ua)
Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса. Впрочем, после проведения необходимых следственных действий их действия могут быть дополнительно квалифицированы.
Преступников задержали, решается вопрос о мере пресечения (фото: npu.gov.ua)
Кроме того, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к этому преступлению.
Злоумышленникам грозит срок заключения до 10 лет.
Видео: на Волыни преступники избили, ограбили и заживо "похоронили" мужчину
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