ru ua
Чт, 25 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Волыни жестоко избили и заживо похоронили мужчину, чтобы не возвращать долг (видео)

Новина українською →
Волынская область, Четверг 25 ноября 2021 18:58
На Волыни жестоко избили и заживо похоронили мужчину, чтобы не возвращать долг (видео) Коллаж РБК-Украина: на Волыни преступники похоронили мужчину заживо
Автор: Владимир Костырин

На Волыни злоумышленники устроили расправу над мужчиной из-за долга - жестоко избили, стреляли над головой, отобрали авто и мобильник, а затем заставили копать себе могилу на кладбище, после чего забросали пострадавшего землей, таким образом заживо "похоронив".

Об этом 25 ноября передали в пресс-службе полиции Волынской области.

Несчастный смог выбраться из "могилы", после чего он обратился к правоохранителям за помощью.

Полицейские уже установили и задержали двоих его мучителей - ими оказались местные жители 23-х и 30-и лет. По месту жительства мужчин оперативники и следователи провели обыски и изъяли вещдоки.

На Волыни жестоко избили и заживо похоронили мужчину, чтобы не возвращать долг (видео)На Волыни жестоко избили и заживо похоронили мужчину, чтобы не возвращать долг (видео)

На Волыни злоумышленники на кладбище заживо "похоронили" избитого мужчину (фото: npu.gov.ua)

Сам же пострадавший был госпитализирован в больницу и попал в реанимацию - сейчас за его жизнь борются медики.

Как выяснилось, один местный житель задолжал мужчине деньги, из-за чего между гражданами возник конфликт.

"Чтобы его "решить", должник обратился к общим знакомым. Назначив потерпевшему встречу по месту жительства одного из местных жителей, двое граждан в течение трех часов его избивали", - рассказали в полиции.

Также "группа поддержки" должника стреляла из оружия над головой своей жертвы, а затем отобрала машину и телефон.

Потом злоумышленники вывезли несчастного на кладбище, где силой заставили выкопать "могилу" и забросали его почвой.

На Волыни жестоко избили и заживо похоронили мужчину, чтобы не возвращать долг (видео)

Пострадавший смог выбраться из своей "могилы" и обратился в полицию (фото: npu.gov.ua)

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса. Впрочем, после проведения необходимых следственных действий их действия могут быть дополнительно квалифицированы.

На Волыни жестоко избили и заживо похоронили мужчину, чтобы не возвращать долг (видео)

Преступников задержали, решается вопрос о мере пресечения (фото: npu.gov.ua)

Кроме того, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Злоумышленникам грозит срок заключения до 10 лет.

Видео: на Волыни преступники избили, ограбили и заживо "похоронили" мужчину

Напомним, недавно в Кривом Роге подростки посреди улицы избили, ограбили и изнасиловали женщину.

Ранее сообщалось, что в Одессе девушка-подросток с лопатой и ножницами напала на пенсионерку, избила и ограбила.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волынская область
LITE
Мы совершили ошибку: Канье Уэст выразил желание вернуть Ким Кардашьян
Мы совершили ошибку: Канье Уэст выразил желание вернуть Ким Кардашьян