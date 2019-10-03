ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Черкассами хозяин собак 6 лет держит в страхе все село

STYLERЖизнь    03.10.2019 - 13:11
Под Черкассами хозяин собак 6 лет держит в страхе все село
Фото: Мужчина держит больших собак (Коллаж РБК-Украина)

Мужчина не считает нужным привязывать животных и надевать на них намордники

В Черкасской области в селе Остаповка хозяин двух больших собак держит в страхе все село. У мужчины два алабая, которые разгуливают по улицам без поводков и намордников. Как уверяют жители села, недавно их сосед купил себе ружье, чтобы стрелять в тех, кому не нравятся его собаки. Об этом сообщает "24 канал". Все это продолжается уже шесть лет.

Сергей Старунский держит у себя двух алабаев, как известно, эта порода очень больших собак, которые могут испугать проходящего человека. Он уверяет, что, все, что о нем говорят - неправда.

"Соседка говорит, пожалуй, и вашу собаку застрелил сосед, потому что слышала выстрелы. Я его уже мертвого нашел в кукурузе, он не далеко отбежал,
– вспомнил житель Валентин Панимаш.
Под Черкассами хозяин собак 6 лет держит в страхе все селоФото: В селе Остаповка алабаи ходят без намордников (24tv.ua)

Жители села требуют только одного от соседа, чтобы он держал на привязи своих собак. Они даже обращались в полицию, но пока это результатов не дало.

Как мы ранее писали, в Киеве собака набросилась на маленького ребенка, которых просто шел по улице со своим отцом из детского садика и уже подходил к дому. Владелец пса не смог удержать разъяренное животное и отозвать прочь.

Под Харьковом сторожевой пес бросился на трехлетнюю девочку: родные не успели Бойцовский пес загрыз девушку: история под Николаевом получила неожиданное продолжение
Новости Украины собака
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь