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Возвращались из садика: в Киеве собака набросилась на мальчика с отцом и серьезно травмировала (фото)

STYLERЖизнь    18.09.2019 - 11:21
Возвращались из садика: в Киеве собака набросилась на мальчика с отцом и серьезно травмировала (фото)
В Киеве собака набросилась на ребенка (Фото: коллаж РБК-Украина)

Владелец пса не чувствует вины за происшествие

В Киеве собака набросилась на маленького ребенка, которых просто шел по улице со своим отцом из детского садика и уже подходил к дому. Владелец пса не смог удержать разъяренное животное и отозвать прочь. Инцидент произошел в районе Ветряных Гор. Об этом передает "Киев Оперативный " на странице в Facebook.

Сорвавшаяся собака разорвала маленькому Тимофею пятку до кости. Отец защищал сына и самостоятельно отрывал пса от ребенка и также пострадал.

Как рассказали свидетели происшествия, мальчик никак не дразнил собаку и не провоцировал агрессию.

"Повезло, что ребенок жив и не инвалид, но пока неизвестно, когда Тимофей сможет нормально ходить", - говорится в публикации.

В Киеве собака набросилась на ребенка (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Также в сети показали фото с места инцидента. Отмечается, что снимок хозяина и собаки в наморднике сделано уже после того как все произошло.

После того, как пес покусал и разодрал ногу мальчика, владелец животного даже не извинился.

"А что тут такого? Так то же только собака покусала", - сказал мужчина.

Пользователи сети живо отреагировали на происшествие. Звучат крайне возмущенные комментарии, среди которых есть инициативы относительно ужесточения ответственности за ненадлежащую дрессировку бойцовских пород собак и выгул их без намордника и поводка.

  • В основном агрессивных собак держат "ущербные" люди. Приобрел, а обращаться с ней не научился. Нужно создать перечень агрессивных, опасных пород и контролировать их разведение. А также реестр уже заведенных и прохождения для владельцев таких пород - аттестации поведения. Ведь эти породы можно сравнить со смертельным оружием, ведь при безответственном обращении с ними происходят такие прецеденты.
  • Породы не виноваты в том, что есть неадекватные хозяева. Если это амстаф, то у них нет породной агрессии к людям. Итак, хозяин специально его натаскивал. А виновата собака;
  • Аналогичная ситуация была у меня в эту пятницу, ехал в лифте с дочкой в детский сад, этаж ниже, забежала немецкий ягдтерьер, на поводке и просто укусил меня два раз! Ребенка успел закрыть собой! Хозяйка тоже сделала большие удивлены глаза: Ой, извините! Даже и представить не хочу, если бы укусил 4 летнего ребенка. Есть информация, что моральный ущерб начинается от 1000 долларов, желаю отцу сил и терпения, ребенку - выздоравливать поскорее!
  • У меня тоже был случай, когда с ребенком шли из садика на ребенка побежала собака, успел во время взять ребенка на руки. На меня пыталась напасть, но слава Богу мой ор услышал весь район и хозяйка пса подбежала сразу. И знаете что обидно?! Фраза "она не кусается". Как с этим бороться?
  • Бедный малыш! Очень жаль мальчишку! Хозяин виновен!
  • Хозяина - на дрессировку собак. В качестве тренажера-манекена. И ничего, если покусают, массово. "То же только собаки".
  • Ну как мне сказали когда-то - это вы плохой человек, а моя собака таких чувствует, потому и набросилась. И ничего таким людям не докажешь. Еще и ребенка обвинять начнут, что он руками размахивал или бежал или собаку дразнил, вот увидите.
  • На фото стаф... что бы не говорили, эти собаки чаще нападают... пора штраф без вынула намордника...

Возвращались из садика: в Киеве собака набросилась на мальчика с отцом и серьезно травмировала (фото)

Возвращались из садика: в Киеве собака набросилась на мальчика с отцом и серьезно травмировала (фото)

Возвращались из садика: в Киеве собака набросилась на мальчика с отцом и серьезно травмировала (фото)

Возвращались из садика: в Киеве собака набросилась на мальчика с отцом и серьезно травмировала (фото)

Возвращались из садика: в Киеве собака набросилась на мальчика с отцом и серьезно травмировала (фото)

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Как сообщалось ранее, в мае в селе Александровка под Одессой две большие собаки породы алабай (среднеазиатская овчарка) набросились на школьника и нанесли ему серьезные травмы. Медики диагностировали у мальчика рваные раны на спине, на руке, на бедре и на левой стороне лица - только лишь на голове врачи поставили 23 шва.

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