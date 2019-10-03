Під Черкасами господар собак 6 років тримає в страху все село

Фото: Чоловік тримає великих собак (Колаж РБК-Україна)

Чоловік не вважає за потрібне прив'язувати тварин і надягати на них намордники

У Черкаській області в селі Остапівка господар двох великих собак тримає в страху все село. У чоловіка два алабая, які розгулюють по вулицях без повідків і намордників. Як запевняють жителі села, нещодавно їх сусід купив собі рушницю, щоб стріляти в тих, кому не подобаються його собаки. Про це повідомляє "24 канал". Все це триває вже шість років.

Сергій Старунський тримає у себе двох алабаїв, як відомо, ця порода дуже великих собак, які можуть налякати проходячих людей. Він запевняє, що все, що про нього кажуть - неправда.

"Сусідка каже, мабуть, і вашу собаку застрелив сусіда, бо чула постріли. Я його вже мертвого знайшов у кукурудзі, він не далеко відбіг,

– згадав житель Валентин Панімаш.

Фото: В селі Остапівка алабаї ходять без намордників (24tv.ua)

Мешканці села вимагають тільки одного від сусіда, щоб він тримав на прив'язі своїх собак. Вони навіть зверталися в поліцію, але поки це результатів не дало.

Як ми раніше писали, у Києві собака накинувся на маленьку дитину, яка просто йшла по вулиці зі своїм батьком з дитячого садка і вже підходила до будинку. Власник пса не зміг утримати розлючену тварину і відкликати геть.