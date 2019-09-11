Под Черкассами чиновница избила свою подчиненную прямо в мэрии: появилось видео

В Смеле подрались чиновницы (коллаж: РБК-Украина)

Скандальную чиновницу уволили с должности после инцидента

В мэрии города Смела Черкасской области произошла драка между двумя сотрудницами. Людмила Омельченко, руководитель отдела обращений граждан набросилась с кулаками на свою подчиненную - управляющую делами испонительного комитета Людимилу Осейко.

Об этом сообщается в сюжете местного телеканала "Смела ТВ".

Владимир Примак, председатель комиссии по вопросам депутатской деятельности и этики называет произошедшее дикостью.

"Я просматривал видеозапись, и там все видно, что первым нападает Омельченко... Физически оно сильнее. Предложила ей дать объяснения - она отказалась, покинула рабочее место. Служащий органов местного самоуправления принимает присягу, для него существуют этические нормы поведения..." - говорит чиновник.

К тому же, по словам Владимира Примака, нападающая и ранее привлекалась к дисциплинарной ответственности - нарушала трудовое законодательство и нормы этики.

Виктор Федоренко, и. о. городского головы Смелы сказал, что Омельченко ранее была уволена за нарушения. Однако она подала в суд и ее возобновили.

Глава города рассказал, что чиновница после возобновления некачественно выполняла работу, ей объявляли выговор. После чего она ушла на месяц на больничный, а почти сразу после возвращения устроила драку.

"Женщина на женщину поднимает руку, применяет силу, да еще и такую - схватила за шею и давила. Со слов секретаря, Людмила Осейко начала кричать, хрипеть. Она выскочила, а та начала ее душить за дверью", - говорит Федоренко.

К тому же на Людмилу Омельченко, руководительницу отдела обращений граждан, неоднократно жаловались люди, говоря, что она допускает бестактное поведение.

В Смеле подрались чиновницы (видео: YouTube/Смела ТВ)

После того, как Омельченко вызвали к и. о. главы Смелы для предоставления объяснений, она отказалась. К тому же в мэрию вызвали правоохранителей - следственно-оператвна группа выясняла обстоятельства инцидента и собирала показания свидетелей.

По его словам, причиной конфликта между женщинами стали выявленные в документах неточности.

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