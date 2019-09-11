Під Черкасами чиновниця побила свою підлеглу прямо в мерії: з'явилося відео

У Смілі побилися чиновниці (колаж: РБК-Україна)

Скандальну чиновницю звільнили з посади після інциденту

У мерії міста Сміла Черкаської області сталася бійка між двома співробітницями. Людмила Омельченко, очільниця відділу звернень громадян накинулася з кулаками на свою підлеглу - керуючу справами виконавчого комітету Людимилу Осейко.

Про це повідомляється в сюжеті місцевого телеканалу "Сміла ТВ".

Володимир Примак, голова комісії с питань депутатської діяльності та етики називає цю подію дикунством.

"Я переглядав відеозапис, і там все видно, що першою нападає Омельченко… Фізично вона сильніша за неї. Запропонувала їй надати пояснення - вона відмовилася, покинула робоче місце. Службовець органів місцевого самоврядування приймає присягу, для нього існують етичні норми поведінки…" - каже чиновник.

До того ж, за словами Володимира Примака, нападниця і раніше притягувалася до дисциплінарної відповідальності - порушувала трудове законодавство і норми етики.

Віктор Федоренко, в. о. міського голови Сміли сказав, що Омельченко раніше була звільнена за порушення. Однак вона подала до суду і її поновили.

Очільник міста розповів, що чиновниця після поновлення неякісно виконувала роботу, їй оголошували догану. Після чого вона пішла на місяць на лікарняний, а майже одразу після повернення влаштувала бійку.

"Жінка на жінку піднімає руку, застосовує силу, та ще й таку - схопила за шию та давила. Зі слів секретаря, Людмила Осейко почала кричати, хрипіти. Вона вискочила, а та почала її душити за дверима", - каже Федоренко.

До того ж на Людмилу Омельченко, керівницю відділу звернень громадян, неодноразово скаржилися люди, кажучи, що вона допускає нетактовну поведінку.

У Смілі побилися чиновниці (відео: YouTube/Сміла ТВ)

Після того, як Омельченко викликали до в. о. голови Сміли для надання пояснень, вона відмовилася. До того ж до мерії викликали правоохоронців - слідчо-оператвна група з'ясовувала обставини інциденту і збирала покази свідків.

За його словами, причиною конфлікту між жінками стали виявлені у документах неточності.

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