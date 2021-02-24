В Черкассах учитель устроила жесткую травлю всему классу: меня пригласили в отдельную комнату

В Черкассах родители жалуются на учительницу младших классов, которая подвергает травле своих учеников. Причем проблема эта тянется не первый год - детей обзывают, родителей шантажируют. Все дошло до того, что дети отказываются ходить в школу.

Одна из мам рассказывает, что неладное заподозрила еще когда сын был во втором классе. Теперь он учится в четвертом, и ее терпение лопнуло - сын отказывается ходить в школу.

"Первый случай был, когда его обвинили, что он украл у девочки свою же ручку. Разобравшись в ситуации, выяснилось, что он ничего не крал, все посмеялись. Но она (учительница. - Ред.) поставила перед классом и обвинила его в воровстве", - делится женщина.

Когда ребенка перестали отдавать на платную продленку, от учительницы посыпались угрозы и шантаж в сторону родителей, а ребенку она начала занижать оценки.

Позже родители объединились в чат-группу и выяснилось, что каждый из них недоволен учительницей. Родители написали коллективное письмо директору. И в тот день, когда письмо отнесли, женщину пригласили в отдельную комнату. Ее начали запугивать, угрожать исключить ребенка из школы.

"Во втором классе учитель поставила моего ребенка перед всем классом и сказала, чтобы дети говорили, кому чего плохого сделала моя дочка. После этого заставила публично извиниться", - рассказывает еще одна мама школьницы.

Женщина добавляет что подобные методы педагог практикует по сегодняшний день.

Кроме того, родители добавляют, что учитель подбивала их к тому, чтобы они оплачивали дополнительные занятия. Если родители отказывались, отношение к ученикам и родителям сразу менялось.

Буллинг в школе Черкасс (видео: АНТЕНА)