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У Черкасах вчитель влаштувала жорстке цькування усьому класу: мене запросили в окрему кімнату

Новость на русском → Черкаси, Середа 24 лютого 2021 14:25
У Черкасах вчитель влаштувала жорстке цькування усьому класу: мене запросили в окрему кімнату У Черкасах вчитель влаштувала буллінг школярам і батькам (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Черкасах батьки скаржаться на вчительку молодших класів, яка піддає цькуванню своїх учнів. Причому проблема ця тягнеться не перший рік - дітей обзивають, батьків шантажують. Все дійшло до того, що діти відмовляються ходити до школи.

Інцидент стався у школі № 27 міста Черкаси, йдеться в сюжеті телеканалу АНТЕНА.

Одна з мам розповідає, що недобре запідозрила ще коли син був у другому класі. Тепер він навчається в четвертому, і її терпець урвався - син відмовляється ходити в школу.

"Перший випадок був, коли його звинуватили, що він вкрав у дівчинки свою ручку. Розібравшись у ситуації, з'ясувалося, що він нічого не крав, всі посміялися. Але вона (вчителька. - Ред.) поставила перед класом і звинуватила його в крадіжці", - ділиться жінка.

Коли дитину перестали віддавати на платну групу подовженого дня, від вчительки посипалися погрози і шантаж у бік батьків, а дитині вона почала занижувати оцінки.

Пізніше батьки об'єдналися в чат-групу і з'ясувалося, що кожен з них незадоволений вчителькою. Батьки написали колективний лист директору. І в той день, коли лист віднесли, жінку запросили в окрему кімнату. Її почали залякувати, погрожувати відрахувати дитину зі школи.

"У другому класі вчителька поставила мою дитини перед усім класом і сказала, щоб діти говорили, кому чого поганого зробила моя донька. Після цього змусила публічно вибачитися", - розповідає ще одна мама школярки.

Жінка додає, що подібні методи педагог практикує по сьогоднішній день.

Крім того, батьки додають, що вчителька підбурювала їх до того, щоб вони оплачували додаткові заняття. Якщо батьки відмовлялися, ставлення до учнів і батьків відразу мінялося.

Буллінг в школі Черкас (відео: АНТЕНА)

Раніше ми писали, що в ліцеї під Рівним учитель жорстко карає дітей за запізнення.

Також повідомлялося, що на Прикарпатті учень другого класу постраждав від побиттів, але вчителі все звернули на хлопчика.

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