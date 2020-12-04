В лицее под Ровно учитель жестко наказывает детей за опоздание: всплыло видео

В лицее под Ровно учитель издевается над детьми (коллаж: РБК-Украина)

В Квасиловском профессиональном лицее, что в Ровенской области, на уроках в присутствии других учеников открыто издеваются над подростками.

Так, в Facebook-сообществе Батьки SOS разместили видео, на которых ребят наказывают за невинный проступок.

За опоздание дети приседают с утяжелителем - неким металлическим муляжом снаряда. Причем сделать это нужно 50 раз. Такими методами воспитания занимается заместитель директора лицея Нагорняк Александр Дмитриевич.

"Уважаемый директор, господин Александр Савчук - Вы же знаете что Ваш зам Нагорняк Александр Дмитриевич, за опоздание на урок травит детей такими методами - приседания с той штукой (я не знаю как она называется) - 50 раз? Это урок защиты Украины или урок пыток? Скажите - Вам надо обращение от родителей или устроит наше обращение к Образовательному омбудсмену Сергею Горбачеву", - говорится в сообщении.

Квасилівський професійний ліцей Шановний директор , пане Олександр Савчук - Ви ж знаєте що Ваш зам НАГОРНЯК ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ, за спізнення на урок цькує дітей такими методами - присідання з тією штукою (я не знаю як вона називається) - 50 разів? Це урок захист України чи урок тортур? Скажіть - Вам треба звернення від батьків чи влаштує наше звернення до Освітній омбудсмен Сергій Горбачов? Posted by Alena Parfenova on Thursday, December 3, 2020

Posted by Alena Parfenova on Thursday, December 3, 2020

В лицее под Ровно над детьми издеваются на уроках (видео: Батьки SOS)

Позже в группе добавили, что директор быстро отреагировал на скандал. А 20 учеников лицея подтвердили такие "педагогические" методы.

Отметим, что украинцы в сети разделились на два лагеря: первые поддерживают такие методы, утверждая, что ребята подкачаются и опаздывать перестанут, а вторые - считают таких учителей бесчеловечными.

"Жалеют, лелеют с детства, а потом удивляются, почему ж он и ни баба и ни мужик.

Как он их калечит? Такие парни большие, это еще в пользу им! Вовремя сдал, пришел на урок и т. д. - это дисциплина! К сожалению, дети вообще не знают этого слова. Ничего ужасного в этом нет. Главное, чтобы результат был.

Нормальний урок, що тут такого? Це ж хлопці, я думаю там дівчат нема в класі. Раніше ми і класи мили і нічого, каліками не стали. Може чогось не знаю, то пробачте що вліз.

Читаю я коментарі і волосся сивіє. Особливо, коли пишуть жінки! Матері!!! Уявляю, кого Ви виховуєте та ростите. Невдоволенні життям, зацьковані власними комплексами і думками інших людей.

Вчителю батарею на спину и кругом школи.

Пока один придет, то 10 минут урока прошло. Потом еще успокоить класс. Вот уже 30 минут осталось. Учеба называется", - пишут в комментариях.

Интересно, что в Квасиловском профессиональном лицее готовят даже не военных. Учебное заведение специализируется на таких направлениях: слесарь по ремонту колесно-транспортных средств; электросварщик, рихтовальщик кузовов; повар, кондитер; кравец, закройщик.

Ранее мы писали, что в Одесской области ученик порезал себе горло прямо в коридоре школы из-за издевательств учителя химии. Педагог годами травил мальчика.

Также сообщалось, что на Прикарпатье ученик второго класса пострадал от избиений, но учителя все свернули на мальчика - мол, сам напросился.