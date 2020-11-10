В Черкассах провели уникальную операцию: мать стала донором ради будущего своего сына

В Черкассах в областном онкодиспансере почти две недели назад провели первую трансплантацию почки. Это была семейная пересадка — 49-летняя женщина стала донором для своего 25-летнего сына, чтобы он начал жить полноценно и осуществлять свои мечты. Хирурги ранее не рассказывали, чтобы убедиться, что в результате вмешательства не появятся осложнения. Сейчас же врачи гордятся уникальной операцией для города. Об этом рассказывается в сюжете "ТСН".

Еще большим поводом для гордости является история Татьяны и ее сына Дмитрия, которому она пожертвовала свою почку.

"Боже. Это вообще мелочи. Мы ожидаем лучше, и это мелкие дела. Их просто надо пройти — и все", — комментирует донорство Татьяна.

Мамина почка в теле Дмитрия заработала сразу на операционном столе. Сам парень работает учителем физики в сельской школе. Его родители и младшая сестра живут в городке в 80 километрах от Черкасс. Три раза в неделю в течение полутора лет парню приходилось ездить в город на гемодиализ — аппарат "искусственной почки". Почки у него были больные с детства.

"День из жизни выпадает. Ты утром встаешь, поехал на диализ, откачался. Это 4 часа самого диализа. Минимум час на дорогу. Это еще 2 часа. И получается, что ты приезжаешь домой — хорошо, если ты можешь что-то делать... Потому что бывает состояние такое, что ты можешь только лежать", — рассказывает парень о лечении.

У мамы Дмитрия почку забрали уникальным способом, лапароскопическим, то есть через небольшой разрез, так что через 2-3 недели после операции Татьяна может вернуться к полноценной работе.

Сейчас около двух тысяч украинцев нуждаются в новом органе. В этом году в Украине врачи начали проводить операции по трансплантации почек еще в 6 областях, одна из которых — Черкасская. Всего в 2020 году хирурги пересадили несколько сотен почек.

Сына ждет длительная реабилитация — около года. Но теперь 25-летний парень может строить планы, потому что больше не привязан ни к одному аппарату. Дмитрий признается, что мечтает путешествовать — хочет увидеть Кавказские горы и попробовать блюда региона.

В Черкассах провели первую операцию по пересадке почки

Напомним, что ранее во Львове провели уникальную операцию на сердце. Эта операция считается особенной, поскольку хирурги провели ее без единого разреза.

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