В Черкассах депутаты затролили своего коллегу: устроили ему синхронный перевод
В Черкассах депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Замирайло отказался переходить на украинский язык во время обращения с трибуны. Но его коллеги не растерялись и организовали ему синхронный перевод.
Об этом информирует местное издание "Про все".
На видео, которое появилось в социальных сетях показано, что депутат Александр Замирайло вышел на трибуну под громкий шум в зале. Он начал зачитывать обращение от своей политической силы на русском языке.
Ему сделали замечание и попросили перейти на украинский язык, но Замирайло отказался. В зале мэрии начался сильный шум и депутата окружила полиция, чтобы избежать столкновений.
Секретарь городского совета Юрий Тренкин решил быстро разрешить конфликт и предложил выступить в роли переводчика. Это дало возможность депутату от ОПЗЖ продолжить свое выступление, но при этом он нарушил регламент и читал свое обращение на русском языке.
Стоит отметить, что перевод в исполнении секретаря городского совета Юрия Тренкина вызвал смех в зале.
В Черкассах депутата от ОПЗЖ затролили за русский язык
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове депутата вынесли с трибуны за "государственный переворот". Драка попала на видео.
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