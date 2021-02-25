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В Черкассах депутаты затролили своего коллегу: устроили ему синхронный перевод

Новина українською → Черкассы, Четверг 25 февраля 2021 16:03
В Черкассах депутаты затролили своего коллегу: устроили ему синхронный перевод В Черкассах депутату устроили синхронный перевод (Кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

В Черкассах депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Замирайло отказался переходить на украинский язык во время обращения с трибуны. Но его коллеги не растерялись и организовали ему синхронный перевод.

Об этом информирует местное издание "Про все".

На видео, которое появилось в социальных сетях показано, что депутат Александр Замирайло вышел на трибуну под громкий шум в зале. Он начал зачитывать обращение от своей политической силы на русском языке.

Ему сделали замечание и попросили перейти на украинский язык, но Замирайло отказался. В зале мэрии начался сильный шум и депутата окружила полиция, чтобы избежать столкновений.

Секретарь городского совета Юрий Тренкин решил быстро разрешить конфликт и предложил выступить в роли переводчика. Это дало возможность депутату от ОПЗЖ продолжить свое выступление, но при этом он нарушил регламент и читал свое обращение на русском языке.

Стоит отметить, что перевод в исполнении секретаря городского совета Юрия Тренкина вызвал смех в зале.

В Черкассах депутата от ОПЗЖ затролили за русский язык

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове депутата вынесли с трибуны за "государственный переворот". Драка попала на видео.

А также ранее мы сообщали о том, что Наталья Королевская пришла в Верховную Раду поговорить о социальном неравенстве в шикарном платье за 87 тысяч гривен.

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