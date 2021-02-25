У Черкасах депутати затролили свого колегу: влаштували йому синхронний переклад

У Черкасах депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Замирайло відмовився переходити на українську мову під час виступу з трибуни. Але його колеги не розгубилися та організували йому синхронний переклад.

Про це інформує місцеве видання " Про все ".

На відео, що з'явилося в соціальних мережах показано, що депутат Олександр Замирайло вийшов на трибуну під гучний шум у залі. Він почав зачитувати звернення від своєї політичної сили російською мовою.

Йому зробили зауваження і попросили перейти на українську мову, але Замирайло відмовився. У залі мерії почався сильний шум і депутата оточила поліція, щоб уникнути зіткнень.

Секретар міської ради Юрій Тренкін вирішив швидко вирішити конфлікт і запропонував виступити в ролі перекладача. Це дало можливість депутату від ОПЗЖ продовжити свій виступ, але при цьому він порушив регламент і читав своє звернення російською мовою.

Варто відзначити, що переклад у виконанні секретаря міської ради Юрія Тренкина викликав сміх у залі.

У Черкасах депутата від ОПЗЖ затролили за російську мову