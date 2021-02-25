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У Черкасах депутати затролили свого колегу: влаштували йому синхронний переклад

Новость на русском → Черкаси, Четвер 25 лютого 2021 16:03
У Черкасах депутати затролили свого колегу: влаштували йому синхронний переклад У Черкасах депутату влаштували синхронний переклад (Кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

У Черкасах депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Замирайло відмовився переходити на українську мову під час виступу з трибуни. Але його колеги не розгубилися та організували йому синхронний переклад.

Про це інформує місцеве видання "Про все".

На відео, що з'явилося в соціальних мережах показано, що депутат Олександр Замирайло вийшов на трибуну під гучний шум у залі. Він почав зачитувати звернення від своєї політичної сили російською мовою.

Йому зробили зауваження і попросили перейти на українську мову, але Замирайло відмовився. У залі мерії почався сильний шум і депутата оточила поліція, щоб уникнути зіткнень.

Секретар міської ради Юрій Тренкін вирішив швидко вирішити конфлікт і запропонував виступити в ролі перекладача. Це дало можливість депутату від ОПЗЖ продовжити свій виступ, але при цьому він порушив регламент і читав своє звернення російською мовою.

Варто відзначити, що переклад у виконанні секретаря міської ради Юрія Тренкина викликав сміх у залі.

У Черкасах депутата від ОПЗЖ затролили за російську мову

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Харкові депутата винесли з трибуни за "державний переворот". Бійка потрапила на відео.

А також раніше ми повідомляли про те, що Наталія Королевська прийшла у Верховну Раду поговорити про соціальну нерівність в шикарній сукні за 87 тисяч гривень.

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