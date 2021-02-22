Королевская пришла в Раду поговорить о социальном неравенстве в платье за 87 тысяч
В пятницу народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталья Королевская пришла на брифинг в Верховную Раду в платье от Fendi, которое стоит 2600 евро или более 87 тысяч гривен.
Об этом рассказала журналистка Анна Стешенко на своей странице в Facebook.
В своем дорогом наряде нардеп рассказывала, как оппозиция "в кратчайшее время может уменьшить социальные разрывы в Украине".
Скриншот с видео
"Цинизм и социальный̆ разрыв, правда, виден сразу", - подчеркнула Стешенко.
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Журналистка также добавила, что это все при средней̆ зарплате нардепа без "депутатских" в 40 тысяч гривен.
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На Королевской было платье Fendi из летней̆ коллекции 2020 года. Оно также украшено культовым узором FF Karligraphy, разработанным Карлом Лагерфельдом, декоративной̆ строчкой̆ и ремнем с золотистой̆ пряжкой̆.
Наталья Королевская в платье за 87 тысяч (фото: facebook.com/Aleksandr Goncharov)
Пользователи сети также прокомментировали наряд депутата.
- Какие дорогие тряпки на обезьяну не натянуть, она все ровно останется обезьяной! Так и тут... на лице все "написано";
- Ну такое...халат напоминает;
- Не самая лучшая модель в Fendi. Можно сказать, что из бабушкиного сундука;
- Могла сказать, что уже поборола этот самый разрыв;
- Она пришла в депутаты в статусе очень богатого бизнесмена. Хотя согласен, что красоваться перед нищим народом в дорогих одеждах - это и не красиво и неразумно;
- Девушку можно вывезти из села, а вот любовь к лейблам в крови;
- Наталья Юрьевна себе не изменяет, стиль выдержан, так сказать. Помнишь митинги предпринимателей под радой (не помню она тогда в "Батькивщине" еще была или уже в ПР), она так же выступать ходила с брендовыми сумками по цене как годовой налог одного предпринимателя среднего уровня.
Напомним, журналисты нашли огромный особняк под Киевом, в котором живет Королевская. При этом на территории есть собственные озера.
Ранее мы писали о том, что роскошный особняк Ротару под Киевом показали на видео.