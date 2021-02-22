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Королевская пришла в Раду поговорить о социальном неравенстве в платье за 87 тысяч

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 17:28
Королевская пришла в Раду поговорить о социальном неравенстве в платье за 87 тысяч Наталья Королевская пришла в Раду в платье за 87 тысяч (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

В пятницу народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталья Королевская пришла на брифинг в Верховную Раду в платье от Fendi, которое стоит 2600 евро или более 87 тысяч гривен.

Об этом рассказала журналистка Анна Стешенко на своей странице в Facebook.

В своем дорогом наряде нардеп рассказывала, как оппозиция "в кратчайшее время может уменьшить социальные разрывы в Украине".

Королевская пришла в Раду поговорить о социальном неравенстве в платье за 87 тысяч

Скриншот с видео

"Цинизм и социальный̆ разрыв, правда, виден сразу", - подчеркнула Стешенко.

Королевская пришла в Раду поговорить о социальном неравенстве в платье за 87 тысяч

Скриншот

Журналистка также добавила, что это все при средней̆ зарплате нардепа без "депутатских" в 40 тысяч гривен.

Королевская пришла в Раду поговорить о социальном неравенстве в платье за 87 тысяч

Скриншот

На Королевской было платье Fendi из летней̆ коллекции 2020 года. Оно также украшено культовым узором FF Karligraphy, разработанным Карлом Лагерфельдом, декоративной̆ строчкой̆ и ремнем с золотистой̆ пряжкой̆.

Королевская пришла в Раду поговорить о социальном неравенстве в платье за 87 тысяч

Наталья Королевская в платье за 87 тысяч (фото: facebook.com/Aleksandr Goncharov)

Пользователи сети также прокомментировали наряд депутата.

  • Какие дорогие тряпки на обезьяну не натянуть, она все ровно останется обезьяной! Так и тут... на лице все "написано";
  • Ну такое...халат напоминает;
  • Не самая лучшая модель в Fendi. Можно сказать, что из бабушкиного сундука;
  • Могла сказать, что уже поборола этот самый разрыв;
  • Она пришла в депутаты в статусе очень богатого бизнесмена. Хотя согласен, что красоваться перед нищим народом в дорогих одеждах - это и не красиво и неразумно;
  • Девушку можно вывезти из села, а вот любовь к лейблам в крови;
  • Наталья Юрьевна себе не изменяет, стиль выдержан, так сказать. Помнишь митинги предпринимателей под радой (не помню она тогда в "Батькивщине" еще была или уже в ПР), она так же выступать ходила с брендовыми сумками по цене как годовой налог одного предпринимателя среднего уровня.

Напомним, журналисты нашли огромный особняк под Киевом, в котором живет Королевская. При этом на территории есть собственные озера.

Ранее мы писали о том, что роскошный особняк Ротару под Киевом показали на видео.

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