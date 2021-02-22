Королевская пришла в Раду поговорить о социальном неравенстве в платье за 87 тысяч

В пятницу народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталья Королевская пришла на брифинг в Верховную Раду в платье от Fendi, которое стоит 2600 евро или более 87 тысяч гривен.

Об этом рассказала журналистка Анна Стешенко на своей странице в Facebook .

В своем дорогом наряде нардеп рассказывала, как оппозиция "в кратчайшее время может уменьшить социальные разрывы в Украине".

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"Цинизм и социальный̆ разрыв, правда, виден сразу", - подчеркнула Стешенко.

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Журналистка также добавила, что это все при средней̆ зарплате нардепа без "депутатских" в 40 тысяч гривен.

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На Королевской было платье Fendi из летней̆ коллекции 2020 года. Оно также украшено культовым узором FF Karligraphy, разработанным Карлом Лагерфельдом, декоративной̆ строчкой̆ и ремнем с золотистой̆ пряжкой̆.

Наталья Королевская в платье за 87 тысяч (фото: facebook.com/Aleksandr Goncharov)

Пользователи сети также прокомментировали наряд депутата.