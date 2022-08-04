В Черкассах 61-летний мужчина предлагал детям во дворе подержать гранату
В Черкассах мужчина подошел на улице к детям во дворе дома и предложил подержать гранату. На место инцидента местные жители вызвали правоохранителей.
Об этом 4 августа передали в пресс-службе патрульной полиции Черкасской области.
Сам случай произошел в четверг на улице Сумгаитской в Сосновском районе города.
По словам людей, которые вызвали "копов", неизвестный мужчина предлагал подержать гранату детям, которые играли во дворе одного из домов.
Прибывшие на место инспекторы пообщавшись с жителями дома, и установили место жительства мужчины.
"Общаясь с 61-летним гражданином, последний пригласил патрульных в свое жилье. В квартире инспекторы обнаружили предмет внешне похожий на гранату РГД-5 с запалом к ней и, вероятно, холодное оружие", - говорится в сообщении.
В квартире у мужчины были граната с ножом (фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice)
На место также вызвали работников следственно-оперативной группы.
Гранату с ножом изъяли и направили на экспертизу.
В Черкассах мужчина предлагал детям на улице подержать гранату (фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice)
Напомним, в апреле в центре Киева обнаружили растяжку с гранатой, и жителей столицы призвали к бдительности.
Также мы писали о том, что прошлым летом в Одессе мужчина угрожал взорвать гранату на территории школы, потому что ему не нравилась громкая музыка на Олимпийском уроке.