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У Черкасах 61-річний чоловік пропонував дітям у дворі потримати гранату

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Черкаси, Четвер 04 серпня 2022 18:57
У Черкасах 61-річний чоловік пропонував дітям у дворі потримати гранату Колаж РБК-Україна: у Черкасах чоловік пропонував дітям взяти гранату
Автор: Володимир Костирін

У Черкасах чоловік підійшов на вулиці до дітей у дворі будинку і запропонував потримати гранату. На місце інциденту місцеві жителі викликали правоохоронців.

Про це 4 серпня передали в прес-службі патрульної поліції Черкаської області.

Сам випадок стався в четвер на вулиці Сумгаїтській у Соснівському районі міста.

За словами людей, які викликали "копів", невідомий чоловік пропонував потримати гранату дітям, які грали у дворі одного з будинків.

Прибулі на місце інспектори поспілкувавшись з мешканцями будинку, і встановили місце проживання чоловіка.

"Спілкуючись із 61-річним громадянином, останній запросив патрульних до свого помешкання. В квартирі інспектори виявили предмет зовні схожий на гранату РГД-5 із запалом до неї та, ймовірно, холодну зброю", - йдеться в повідомленні.

У Черкасах 61-річний чоловік пропонував дітям у дворі потримати гранату

У квартирі у чоловіка були граната з ножем (фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice)

На місце також викликали працівників слідчо-оперативної групи.

Гранату з ножем було вилучено та направлено на експертизу.

У Черкасах 61-річний чоловік пропонував дітям у дворі потримати гранату

У Черкасах чоловік пропонував дітям на вулиці потримати гранату (фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice)

Нагадаємо, у квітні у центрі Києва виявили розтяжку з гранатою, і жителів столиці закликали до пильності.

Також ми писали про те, що минулого літа в Одесі чоловік погрожував підірвати гранату на території школи, тому що йому не подобалася гучна музика на Олімпійському уроці.

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