В центре Киева обнаружили растяжку с гранатой: жителей столицы призвали к бдительности

В Печерском районе Киева мужчина, гуляя по улице Госпитальной, обнаружил растяжку с гранатой. Место оцепили правоохранители и вызвали спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева .

Отмечается, что инцидент произошел несколько дней назад. Мужчина обнаружил растяжку с предметом, похожим на гранату, среди сложенных на асфальте сухих веток. После этого он позвонил в полицию.

На место немедленно приехали патрульные, оцепили опасную находку и вызвали саперов.

В полиции призвали граждан быть внимательными и не трогать неизвестные предметы, а в случае их обнаружения - звонить по номерам 101 или 102.

Фото: растяжка с гранатой среди сухих веток в центре Киева (t.me/kyivpatrol)