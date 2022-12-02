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Через збій системи оплати в метро киянам почали виписувати штрафи (фото)

Транспортна картка для проїзду (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлія Гаюк

У транспортному сервісі "Київ Цифровий" стався технічний збій, через який містяни не могли придбати квиток або поповнити картку поїздок. Через це їм почали виписувати штрафи за несплату за проїзд.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Реальный Киев".

Що сталося в метро?

У додатку для пересування столичним громадським транспортом "Київ Цифровий" стався збій, який не давав киянам можливості купити квиток або поповнити картку для проїзду.

Збій у "Київ Цифровий" (фото: t.me/kievreal1)

У зв'язку з цим пасажирам почали виписувати штрафи.

"Через те, що не працює сервіс мені вже виписали штраф за безквитковий проїзд", - йдеться у повідомленні. Сума штрафу становить 160 гривень.

Штраф за несплату проїзду (фото: t.me/kievreal1)

Станом на 10:22 сервіс знову працює в штатному режимі, але краще потурбуватися про квитки заздалегідь.

Раніше ми розповідали, на яких станціях метро в Києві можна зарядити телефон.

Читайте також, навіщо в Києві перейменовують станції міських електричок.

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метроКиїв