Через збій системи оплати в метро киянам почали виписувати штрафи (фото)

Що сталося в метро?

У додатку для пересування столичним громадським транспортом "Київ Цифровий" стався збій, який не давав киянам можливості купити квиток або поповнити картку для проїзду.

Збій у "Київ Цифровий" (фото: t.me/kievreal1)

У зв'язку з цим пасажирам почали виписувати штрафи.

"Через те, що не працює сервіс мені вже виписали штраф за безквитковий проїзд", - йдеться у повідомленні. Сума штрафу становить 160 гривень.

Штраф за несплату проїзду (фото: t.me/kievreal1)

Станом на 10:22 сервіс знову працює в штатному режимі, але краще потурбуватися про квитки заздалегідь.