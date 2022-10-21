UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через Росію та Білорусь вісім країн відмовилися брати участь у Євробаченні 2023

Які країни не їдуть на Євробачення (фото: instagram.com/kalush.orchestra)
Автор: Юлія Гаюк

У Євробаченні-2023 візьмуть участь 37 країн. У число країн-учасниць не входять Росія та Білорусь, а також ще вісім держав.

Вони відмовилися від конкурсу самостійно саме через дискваліфікацію країн-агресорок.

Про це повідомляють іноземні ЗМІ.

Які країни відмовилися від участі в конкурсі?

Цього року в конкурсі беруть участь 37 країн. По 10 представників змагатимуться у двох пів фіналах за проходження до грандфіналу. За традицією Євробачення, у відборі не беруть участь країни-засновниці та господарі шоу.

Цього року це, звичайно, Україна, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія, яка приймає конкурс від імені нашої держави.

Які країни беруть участь у Євробаченні-2023 (фото: eurovision.tv)

Від участі цього року відсторонені Росія та Білорусь, як країни-агресорки. Проте не лише вони не приїдуть до Англії. Самостійно від участі відмовилися:

  • Чорногорія
  • Північна Македонія
  • Болгарія
  • Боснія і Герцеговина
  • Андорра
  • Словаччина
  • Люксембург
  • Монако

Причиною цьому назвали занадто високу вартість за участь, яка залежить від розміру країни. Але після дискваліфікації у 2022 році Росії та Білорусі сума внеску значно зросла.

Де проведуть Євробачення-2023?

Оскільки у 2022 році перемогу здобула Україна, саме вона мала б приймати конкурс, але, на жаль, цього не станеться через війну Росії. Тому таке право від імені України передають Великій Британії.

Захід буде проведено в Ліверпулі на 11-тисячній арені M&S Bank Arena.

"Це рішення було прийнято після вивчення можливості проведення конкурсу в Україні. На жаль, зроблено висновок, що з міркувань безпеки це неможливо. Тому Велика Британія. Пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться не в Україні, але на підтримку України", - пояснила дирекція конкурсу.

До речі, раніше ми вже розповідали детальніше про місто проведення Євробачення.

Читайте також, хто представить Україну на дитячому Євробаченні 2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення