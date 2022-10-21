Через Росію та Білорусь вісім країн відмовилися брати участь у Євробаченні 2023

Які країни відмовилися від участі в конкурсі?

Цього року в конкурсі беруть участь 37 країн. По 10 представників змагатимуться у двох пів фіналах за проходження до грандфіналу. За традицією Євробачення, у відборі не беруть участь країни-засновниці та господарі шоу.

Цього року це, звичайно, Україна, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія, яка приймає конкурс від імені нашої держави.

Які країни беруть участь у Євробаченні-2023 (фото: eurovision.tv)

Від участі цього року відсторонені Росія та Білорусь, як країни-агресорки. Проте не лише вони не приїдуть до Англії. Самостійно від участі відмовилися:

Чорногорія

Північна Македонія

Болгарія

Боснія і Герцеговина

Андорра

Словаччина

Люксембург

Монако

Причиною цьому назвали занадто високу вартість за участь, яка залежить від розміру країни. Але після дискваліфікації у 2022 році Росії та Білорусі сума внеску значно зросла.

Де проведуть Євробачення-2023?

Оскільки у 2022 році перемогу здобула Україна, саме вона мала б приймати конкурс, але, на жаль, цього не станеться через війну Росії. Тому таке право від імені України передають Великій Британії.

Захід буде проведено в Ліверпулі на 11-тисячній арені M&S Bank Arena.

"Це рішення було прийнято після вивчення можливості проведення конкурсу в Україні. На жаль, зроблено висновок, що з міркувань безпеки це неможливо. Тому Велика Британія. Пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться не в Україні, але на підтримку України", - пояснила дирекція конкурсу.