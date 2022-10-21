Из-за России и Беларуси восемь стран отказались участвовать в Евровидении 2023

Какие страны отказались от участия в конкурсе?

В этом году в конкурсе принимают участие 37 стран. По 10 представителей будут соревноваться в двух полфиналах за прохождение в грандфинал. По традиции Евровидения, в отборе не участвуют страны-основательницы и хозяева шоу.

В этом году это, конечно, Украина, Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, принимающая конкурс от имени нашего государства.

Какие страны принимают участие в Евровидении-2023 (фото: eurovision.tv)

От участия в этом году отстранены Россия и Беларусь, как страны-агрессорки. Однако не только они не приедут в Англию. Самостоятельно от участия отказались:

Черногория

Северная Македония

Болгария

Босния и Герцеговина

Андорра

Словакия

Люксембург

Монако

Причиной тому назвали слишком высокую стоимость за участие, которая зависит от размера страны. Но после дисквалификации в 2022 году России и Белоруссии сумма взноса значительно выросла.

Где проведут Евровидение-2023?

Поскольку в 2022 году победу одержала Украина, именно она должна принимать конкурс, но, к сожалению, этого не произойдет из-за войны России. Поэтому такое право от имени Украины передают Великобритании.

Мероприятие будет проведено в Ливерпули на 11-тысячной арене M&S Bank Arena.

"Это решение было принято после изучения возможности проведения конкурса в Украине. К сожалению, сделан вывод, что из соображений безопасности это невозможно. Поэтому Великобритания. Песенный конкурс Евровидение-2023 состоится не в Украине, но в поддержку Украины", - объяснила дирекция конкурса.