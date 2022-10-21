Из-за России и Беларуси восемь стран отказались участвовать в Евровидении 2023
В Евровидении-2023 примут участие 37 стран. В число стран-участниц не входят Россия и Белоруссия, а также еще восемь государств.
Они отказались от конкурса самостоятельно именно из-за дисквалификации стран-агрессорок.
Об этом сообщают иностранные СМИ.
Какие страны отказались от участия в конкурсе?
В этом году в конкурсе принимают участие 37 стран. По 10 представителей будут соревноваться в двух полфиналах за прохождение в грандфинал. По традиции Евровидения, в отборе не участвуют страны-основательницы и хозяева шоу.
В этом году это, конечно, Украина, Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, принимающая конкурс от имени нашего государства.
Какие страны принимают участие в Евровидении-2023 (фото: eurovision.tv)
От участия в этом году отстранены Россия и Беларусь, как страны-агрессорки. Однако не только они не приедут в Англию. Самостоятельно от участия отказались:
- Черногория
- Северная Македония
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Андорра
- Словакия
- Люксембург
- Монако
Причиной тому назвали слишком высокую стоимость за участие, которая зависит от размера страны. Но после дисквалификации в 2022 году России и Белоруссии сумма взноса значительно выросла.
Где проведут Евровидение-2023?
Поскольку в 2022 году победу одержала Украина, именно она должна принимать конкурс, но, к сожалению, этого не произойдет из-за войны России. Поэтому такое право от имени Украины передают Великобритании.
Мероприятие будет проведено в Ливерпули на 11-тысячной арене M&S Bank Arena.
"Это решение было принято после изучения возможности проведения конкурса в Украине. К сожалению, сделан вывод, что из соображений безопасности это невозможно. Поэтому Великобритания. Песенный конкурс Евровидение-2023 состоится не в Украине, но в поддержку Украины", - объяснила дирекция конкурса.
Кстати, раньше мы уже рассказывали более подробно о городе проведения Евровидения.
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