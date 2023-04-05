Через російський авіаудар по Чернігівській області загинула молода захисниця Катерина Ющенко
В Чернігівській області внаслідок вчорашнього російського авіаційного обстрілу двома винищувачами Су-35 загинула військова ЗСУ, старший солдат Катерина Ющенко.
Про це 5 квітня повідомила Олена Чебелюк у своєму Facebook.
Захисниця України раніше працювала у львівському військовому шпиталі, а з 2018 року почала служити за контрактом в армії.
Дівчина була старшим солдатом, службу проходила у військовій частині Глухова, де жили разом із чоловіком, розвідником ЗСУ. Коханого пані Катерина зустріла ще у шпиталі, де військовий проходив лікування.
"Ми познайомились у військовому шпиталі у Львові, де вона ні на крок не відходила від свого коханого - пораненого розвідника Сергія Ющенка. Влітку 2016-го їм влаштували прекрасне весілля у шпиталі. Це була найзворушливіша церемонія, на якій довелось побувати", - йдеться у публікації.
Чебелюк також опублікувала фото з їхнього весілля.
Весілля Катерини та Сергія Ющенка (фото: facebook.com/olena.chebeliuk)
У вівторок, 4 квітня, російські окупанти завдали авіаударів по Чернігівської області. В оперативному командуванні "Північ" поінформували, що два ворожих Су-35 скинули на населений пункт Печенюги дві бомби.
Одна з них забрала життя військової Катрусі Ющенко.
"Вона загинула внаслідок авіаційного ракетного удару по Чернігівщині... Щирі співчуття Сергію та всім близьким нашої красуні-Воїна Катерини... Нестерпний біль", - пише Чебелюк.
Катерина Ющенко, військова ЗСУ (фото: facebook.com/olena.chebeliuk)
У коментарях до публікації користувачі мережі сумують через загибель молодої військової, і згадують пані Катерину поборницею справедливості, називаючи пташкою високого польоту.
- Наша рідна, захисниця правди та свободи. Хай Господь візьме тебе у свої обійми. Наша героїня, світла тобі пам'ять!
- Господи... була у них на тому весіллі... жахлива новина
- Світла та вічна пам'ять героїні
- Високого польоту пташка... Світла пам'ять і подяка безмежна.
Нагадаємо, того ж дня російські окупанти також обстрілювали прикордоння Чернігівської області із застосуванням мінометів. Внаслідок обстрілу зафіксовано 22 "прильоти".
Раніше повідомлялося, що під Бахмутом загинув Денис "Вікінг" Ясинський, військовий ЗСУ, "свободівець" та ветеран АТО.