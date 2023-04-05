Через російський авіаудар по Чернігівській області загинула молода захисниця Катерина Ющенко

Про це 5 квітня повідомила Олена Чебелюк у своєму Facebook .

Захисниця України раніше працювала у львівському військовому шпиталі, а з 2018 року почала служити за контрактом в армії.

Дівчина була старшим солдатом, службу проходила у військовій частині Глухова, де жили разом із чоловіком, розвідником ЗСУ. Коханого пані Катерина зустріла ще у шпиталі, де військовий проходив лікування.

"Ми познайомились у військовому шпиталі у Львові, де вона ні на крок не відходила від свого коханого - пораненого розвідника Сергія Ющенка. Влітку 2016-го їм влаштували прекрасне весілля у шпиталі. Це була найзворушливіша церемонія, на якій довелось побувати", - йдеться у публікації.

Чебелюк також опублікувала фото з їхнього весілля.

Весілля Катерини та Сергія Ющенка (фото: facebook.com/olena.chebeliuk)

У вівторок, 4 квітня, російські окупанти завдали авіаударів по Чернігівської області. В оперативному командуванні "Північ" поінформували, що два ворожих Су-35 скинули на населений пункт Печенюги дві бомби.

Одна з них забрала життя військової Катрусі Ющенко.

"Вона загинула внаслідок авіаційного ракетного удару по Чернігівщині... Щирі співчуття Сергію та всім близьким нашої красуні-Воїна Катерини... Нестерпний біль", - пише Чебелюк.

Катерина Ющенко, військова ЗСУ (фото: facebook.com/olena.chebeliuk)

У коментарях до публікації користувачі мережі сумують через загибель молодої військової, і згадують пані Катерину поборницею справедливості, називаючи пташкою високого польоту.