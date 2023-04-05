Из-за российского авиаудара по Черниговской области погибла молодая защитница Екатерина Ющенко
В Черниговской области в результате вчерашнего российского авиационного обстрела двумя истребителями Су-35 погибла военная ВСУ, старший солдат Катерина Ющенко.
Об этом 5 апреля сообщила Елена Чебелюк в своем Facebook.
Защитница Украины раньше работала во львовском военном госпитале, а с 2018 года стала служить по контракту в армии.
Девушка была старшим солдатом, службу проходила в военной части Глухова, где жили вместе с мужем, разведчиком ВСУ. Любимого пани Екатерина повстречала еще в госпитале, где военный проходил лечение.
"Мы познакомились в военном госпитале во Львове, где она ни на шаг не отходила от своего любимого раненого разведчика Сергея Ющенко. Летом 2016-го им устроили прекрасную свадьбу в госпитале. Это была сама трогательная церемония, на которой пришлось побывать", - говорится в публикации.
Чебелюк также опубликовала фото с их бракосочетания.
Свадьба Екатерины и Сергея Ющенко (фото: facebook.com/olena.chebeliuk)
Во вторник, 4 апреля, российские оккупанты нанесли авиаудары по Черниговской области. В оперативном командовании "Север" проинформировали, что два вражеских Су-35 сбросили на населенный пункт Печенюги две бомбы.
Одна из них забрала жизнь военной Катруси Ющенко.
"Она погибла в результате авиационного ракетного удара по Черниговщине... Искренние соболезнования Сергею и всем близким нашей красавицы-Воина Екатерины... Невыносимая боль", - пишет Чебелюк.
Екатерина Ющенко, военная ВСУ (фото: facebook.com/olena.chebeliuk)
В комментариях к публикации пользователи сети скорбят о гибели молодой военной, и вспоминают пани Екатерину поборницей справедливости, называя птицей высокого полета.
- Наша родная, защитница правды и свободы. Пусть Господь примет тебя в свои объятия. Наша героиня, светлая тебе память!
- Господи... была у них на той свадьбе... ужасная новость
- Светлая и вечная память героини
- Высокого полета птичка... Светлая память и благодарность безграничная.
Напомним, в тот же день российские оккупанты также обстреливали приграничье Черниговской области с применением минометов. В результате обстрела зафиксировано 22 "прилета".
Ранее сообщалось, что под Бахмутом погиб Денис "Викинг" Ясинский, военный ВСУ, "свободовец" и ветеран АТО.