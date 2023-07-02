Через пісні Лепса дівчину виштовхали з кафе і ледь не побили: деталі скандалу в Києві

Подробиці інциденту

За словами блогера, порушення мовного законодавства сталося в кафе "Дубровка". На кадрах видно, що ресторанні музиканти виконують пісню "Самый лучший день" путініста Лепса.

Дівчину, яка знімає це на відео грубо виштовхують із закладу, чутно слова: "Пошла нахр*н".

"Київ кафе "Дубровка". Пісні лєпса. Дівчину, яка зробила адміністрації зауваження виштовхали з закладу. Мразі і ублюдки", - підписав кадри блогер.

На цьому інцидент не було вичерпано

Пізніше блогер додав, що дівчину "зараз пресують і змушують підписати мирову угоду і що немає претензій".

Нагадаємо, що Верховна рада України ще в червні 2022 року прийняла Закон (проект № 7273-д), яким заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі.

В кафе відреагували на конфлікт

Після розголосу адміністрація закладу вирішила прокоментувати інцидент та розповіла про свою версію подій.

У кафе "Дубровка" вибачилися за відео із піснями Лепса. Там виправдалися, що у закладі "своєї" музики немає, а на опублікованому відео люди, які замовили банкет у кафе.

Вони ніби-то були у окремому залі, а музику принесли свою. Крім того, в адміністрації закладу заявили, що конфлікт стався лише між відвідувачами кафе.

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