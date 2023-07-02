Из-за песен Лепса девушку вытолкали из кафе и чуть не избили: детали скандала в Киеве

Подробности инцидента

По словам блогера, нарушение языкового законодательства произошло в кафе "Дубровка". На кадрах видно, что ресторанные музыканты исполняют песню "Самый лучший день" путиниста Лепса.

Девушку, которая снимает это на видео, грубо выталкивают из заведения, слышны слова: "Пошла нахр*н".

"Київ кафе "Дубровка". Пісні лєпса. Дівчину, яка зробила адміністрації зауваження виштовхали з закладу. Мразі і ублюдки", - подписал кадры блогер.

На этом инцидент не был исчерпан

Позже блогер добавил, что девушку "сейчас прессуют и заставляют подписать мировое соглашение и, что нет претензий".

Напомним, что Верховная рада Украины еще в июне 2022 года приняла Закон (проект № 7273-д), которым запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве.

В кафе отреагировали на конфликт

После огласки администрация заведения решила прокомментировать инцидент и рассказала о своей версии событий.

В кафе "Дубровка" принесли извинения за видео с песнями Лепса. Там оправдались, что в заведении "своей" музыки нет, а на опубликованном видео люди, заказавшие банкет в кафе.

Они были в отдельном зале, а музыку принесли свою. Кроме того, в администрации заведения заявили, что конфликт произошел только между посетителями кафе.

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