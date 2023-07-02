RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за песен Лепса девушку вытолкали из кафе и чуть не избили: детали скандала в Киеве

В Киеве скандал из-за песен Лепса (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве в одном из кафе произошел скандал из-за песен Григория Лепса. Девушку, сделавшую замечание, грубо выталкивали из кафе, матери и угрожали.

О деталях инцидента рассказал в Telegram военный и блогер Анатолий Штефан.

Подробности инцидента

По словам блогера, нарушение языкового законодательства произошло в кафе "Дубровка". На кадрах видно, что ресторанные музыканты исполняют песню "Самый лучший день" путиниста Лепса.

Девушку, которая снимает это на видео, грубо выталкивают из заведения, слышны слова: "Пошла нахр*н".

"Київ кафе "Дубровка". Пісні лєпса. Дівчину, яка зробила адміністрації зауваження виштовхали з закладу. Мразі і ублюдки", - подписал кадры блогер.

На этом инцидент не был исчерпан

Позже блогер добавил, что девушку "сейчас прессуют и заставляют подписать мировое соглашение и, что нет претензий".

Напомним, что Верховная рада Украины еще в июне 2022 года приняла Закон (проект № 7273-д), которым запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве.

В кафе отреагировали на конфликт

После огласки администрация заведения решила прокомментировать инцидент и рассказала о своей версии событий.

В кафе "Дубровка" принесли извинения за видео с песнями Лепса. Там оправдались, что в заведении "своей" музыки нет, а на опубликованном видео люди, заказавшие банкет в кафе.

Они были в отдельном зале, а музыку принесли свою. Кроме того, в администрации заведения заявили, что конфликт произошел только между посетителями кафе.

Скриншот

Ранее мы писали, что одесситы во Львове обматерили народного депутата из-за "права петь на русском".

Читайте РБК-Украина в Google News
скандал