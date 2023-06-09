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Все через маленьку "гульку": у Львові за допомогою 3D-пластики відновили обличчя жінці

Жінці у Львові відновили обличчя за допомогою 3D-пластики (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові лікарі за один раз видалили 37-річній жінці пухлину з ураженою нею частиною лобової кістки. Закрили все титановою пластиною, яку виготовили за допомогою 3D-моделювання.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

Що відомо

Два роки тому Олена - кондитерка із села у Львівській області, помітила на своєму лобі якусь гульку та подумала, що це прищик. Можливо він з'явився від косинки, яку вона носить на роботі.

Згодом вона все-таки звернулась до лікаря. Комп’ютерна томографія нічого небезпечного не виявила.

Однак, гулька росла далі і невдовзі перетворилася на 7-сантиметрову пухлину, яка спотворила чоло жінки. Олена почувала себе пригніченою, адже була змушена приховувати дефект головними уборами.

Лікарі встановили жінці діагноз - остеома. Це доброякісна пухлина, що виникає в структурах кісткової тканини. У випадку Олени остеома розташувалась на лобовій кістці.

Лікарі кажуть, що жінці ще пощастило. Все тому, що пухлина могла прорости в черепну коробку та пошкодити мозок.

Як пройшла операція

Для лікування лікарі вирішили вперше застосувати нову методику - видалення пухлини з первинною 3D-пластикою.

До проведення операції виготовили за допомогою тривимірного моделювання титанову пластину, якою збиралися закрити дефект.

Перевага такого методу у тому, що людині не доводиться проходити через дві операції, а в проміжку між втручання ходити з дефектом.

Уже на 7-й день після операції Олена поїхала додому.

У Львові жінці видалили пухлину (facebook.com/1tmolviv)

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