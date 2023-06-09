Все из-за маленькой "шишкы": во Львове с помощью 3D-пластики восстановили лицо женщине

Что известно

Два года назад Елена - кондитер из села во Львовской области, заметила на своем лбу какую-то шишку и подумала, что это прыщик. Возможно, он появился от косынки, которую она носит на работе.

Впоследствии она обратилась к врачу. Компьютерная томография ничего опасного не нашла.

Однако шишка росла дальше и вскоре превратилась в 7-сантиметровую опухоль, которая исказила лоб женщины. Елена чувствовала себя подавленной, ведь была вынуждена скрывать дефект головными уборами.

Врачи установили женщине диагноз - остеома. Это доброкачественная опухоль, возникающая в структурах костной ткани. В случае Елены остеома разместилась на лобной кости.

Врачи говорят, что женщине еще повезло. Все потому, что опухоль могла прорасти в черепную коробку и повредить мозг.

Как прошла операция

Для лечения врачи решили впервые применить новую методику - удаление опухоли с первичной 3D-пластикой.

До проведения операции изготовили с помощью трехмерного моделирования титановую пластину, которой собирались закрыть дефект.

Преимущество такого метода состоит в том, что человеку не приходится проходить через две операции, а в промежутке между вмешательством ходить с дефектом.

Уже на 7-й день после операции Елена поехала домой.

Во Львове женщине удалили опухоль (facebook.com/1tmolviv)