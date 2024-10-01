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Через який час після тренування треба приймати душ: дерматолог назвав точний термін

Коли найкраще приймати душ після тренування (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Після тренування, коли тіло сильно спітніло, прийняття душу важливе не тільки через появу неприємного запаху. Це також необхідно для покращення стану шкіри. Є певний час, через який потрібно прийняти душ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Функція поту

Дерматолог Клер Волінскі розповів, що піт необхідний для охолодження шкіри. Залози шкіри виділяють піт, щоб покрити поверхню, а потім вони випаровуються, щоб знизити температуру.

Піт має антибактеріальні властивості, і він навіть може бути зволожуючим. 

Коли приймати душ після тренування

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пітДогляд за шкіроюЗдоров'я