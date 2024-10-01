Через який час після тренування треба приймати душ: дерматолог назвав точний термін

Функція поту

Дерматолог Клер Волінскі розповів, що піт необхідний для охолодження шкіри. Залози шкіри виділяють піт, щоб покрити поверхню, а потім вони випаровуються, щоб знизити температуру.

Піт має антибактеріальні властивості, і він навіть може бути зволожуючим.

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