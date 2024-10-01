Через який час після тренування треба приймати душ: дерматолог назвав точний термін

Після тренування, коли тіло сильно спітніло, прийняття душу важливе не тільки через появу неприємного запаху. Це також необхідно для покращення стану шкіри. Є певний час, через який потрібно прийняти душ.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Дерматолог Клер Волінскі розповів, що піт необхідний для охолодження шкіри. Залози шкіри виділяють піт, щоб покрити поверхню, а потім вони випаровуються, щоб знизити температуру.
Піт має антибактеріальні властивості, і він навіть може бути зволожуючим.
Раніше ми повідомляли про продукти, які призводять до сильної пітливості.
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