Через какое время после тренировки нужно принимать душ: дерматолог назвал точный срок

После тренировки, когда тело сильно вспотело, принятие душа важно не только из-за появления неприятного запаха. Это также нужно для улучшения состояния кожи. Есть определенное время, через которое нужно принять душ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Дерматолог Клер Волински рассказал, что пот необходим для охлаждения кожи. Железы кожи выделяют пот, чтобы покрыть поверхность, а затем они испаряются, чтобы снизить температуру.
Пот обладает антибактериальными свойствами, и он может быть даже увлажняющим.
Ранее мы сообщали о продуктах, приводящих к сильной потливости.
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