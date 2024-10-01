Через какое время после тренировки нужно принимать душ: дерматолог назвал точный срок

Функция пота

Дерматолог Клер Волински рассказал, что пот необходим для охлаждения кожи. Железы кожи выделяют пот, чтобы покрыть поверхность, а затем они испаряются, чтобы снизить температуру.

Пот обладает антибактериальными свойствами, и он может быть даже увлажняющим.

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