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Через какое время после тренировки нужно принимать душ: дерматолог назвал точный срок

Когда лучше принимать душ после тренировки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

После тренировки, когда тело сильно вспотело, принятие душа важно не только из-за появления неприятного запаха. Это также нужно для улучшения состояния кожи. Есть определенное время, через которое нужно принять душ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Функция пота

Дерматолог Клер Волински рассказал, что пот необходим для охлаждения кожи. Железы кожи выделяют пот, чтобы покрыть поверхность, а затем они испаряются, чтобы снизить температуру.

Пот обладает антибактериальными свойствами, и он может быть даже увлажняющим. 

Когда принимать душ после тренировки

 

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